Банк России оценил расходы на оздоровление «Открытия»

На санацию «Открытия» может понадобиться 250–400 млрд руб. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, крупные суммы нужны для поддержки «Росгосстраха» и завершение санации банка «Траст», а также покрытие рисков самого «ФК Открытие»

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Общая сумма средств, необходимых для реализации планов по оздоровлению группы «Открытие», предварительно оценивается Банком России в 250–400 млрд руб., заявил в интервью Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, точная сумма расходов станет понятна после того, как временная администрация завершит изучение имеющихся у группы активов.

Зампред ЦБ отметил, что в плане санации учтены около тридцати различных компаний, ревизия активов которых была начата еще весной 2017 года. Уже сейчас ясно, что значительные средства придется потратить на поддержку страховой компании «Росгосстрах» и завершение санации банка «Траст».

«Остальное пойдет на покрытие рисков, связанных с операциями самого банка «ФК Открытие», в том числе и с операциями, связанными с холдингом», — пояснил Поздышев.

По его словам, в настоящее время назначенная ЦБ временная администрация выясняет точный объем средств, предоставленных банком «ФК Открытие» в виде кредитов материнскому холдингу, и на завершение этого процесса может уйти еще несколько месяцев.

В дальнейшем ЦБ, по словам Поздышева, планирует «развязать холдинг и банк», а акционеры и ранее руководившие делами банкам менеджеры с ним «конструктивно сотрудничают».

«Договоренности с собственниками такие, что мы в течение короткого периода времени вместе с ними будем изучать все сделки банка с холдингом, чтобы максимум средств вернуть в банк», — пояснил зампред ЦБ.

По его словам, после назначения в «ФК Открытие» временной администрации та приостановила реализацию ряда сделок, заключенных незадолго до запуска процедуры оздоровления, однако сумма этих сделок «незначительна», а информации о выводе активов из банка перед санацией у ЦБ пока нет.

После завершения ревизии активов группы «Открытие» часть попавших в периметр санации компаний, по словам Поздышева, может быть продана или закрыта, однако большинство ЦБ планирует развивать. С тем, чтобы по завершении оздоровления — например, через 2–3 года — продать банк «ФК Открытие» или всю группу новым инвесторам.

«Если у инвесторов, российских или не российских, если когда-нибудь они решатся, будет выбор — приобрести банк из рук другого частного инвестора, или из рук Центрального банка, то они предпочтут из рук Центрального банка по причине большего доверия к регулятору», — уверен Поздышев.

ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 29 августа 2017 года, заверив, что банк продолжит работу в обычном режиме, а меры по повышению финансовой устойчивости будут реализовываться «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка».

Позднее основной владелец банка «ФК Открытие» Вадим Беляев назвал санацию правильным решением, отметив, что останется директором холдинговой компании «Открытие» и будет «всячески помогать ЦБ», чтобы банк «прошел этот непростой момент» в своей истории «максимально безболезненно».