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Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке
Финансы, 09:50
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Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке
Сбербанк сообщил о снижении процентных ставок по ипотеке. Часть из них вступает в силу с сегодняшнего дня, остальные — с 5 июня
Центр ипотечного кредитования Сбербанка (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В сообщении финансовой организации (есть у РБК) указывается, что с 1 июня Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек. 5 июня ставки будут снижены и по остальным ипотечным продуктам на 0,2–0,75 п.п.

Так, процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке составит 10,7%, а при условии оформления электронной регистрации сделки — 10,0%.

С 5 июня базовые ставки по продукту «Приобретение готового жилья» составят 10,0–11,25% в тех регионах, где проходит акция «Региональное промо». В остальных регионах ставки составят по готовому жилью 11,0–12,0%, в рамках акции для молодых семей — 10,5–11,5%. Также будет действовать скидка 0,5 п.п. при условии оформления электронной регистрации сделки.

По продуктам «Загородная недвижимость» ставки составят 11,5–12%, «Строительство жилого дома» — 12–12,5% во всех регионах.

Старший управляющий директор — директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев отметил стабильное восстановление спроса на ипотеку. По его словам, объем заявок с начала 2017 года прирастает по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

В прошлом году Сбербанк трижды снижал ставки по ипотеке. Начал он это делать после того, как Банк России понизил ключевую ставку, объяснив свое решение стабилизацией инфляции, ослаблением инфляционных ожиданий и рисков и перспективой восстановления экономики.

С 1 марта 2017 года ставки по ипотеке изменили банки ВТБ24 и ВТБ. Для новостроек ставки снизили на 1,1 п.п., для готового жилья — на 1,35 п.п.

Таким образом, кредит на покупку недвижимости в новостройках в отделениях можно получить от 10,4%, на приобретение готового жилья — от 10,75% годовых.

Авторы: Артем Филипенок, Марина Божко
Теги: Сбербанк , ипотека
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