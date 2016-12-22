Выбор вектора: чего ждать от экономического форума в Петербурге

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Санкт-Петербурге стартует главный экономический форум России — ПМЭФ. Около 8 тыс. участников форума услышат обсуждение российских реформ, выступление Владимира Путина и первый за три года бизнес-диалог Россия—США

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге пройдет очередной, XXI Международный экономический форум. Его главной темой заявлены «поиски нового баланса в глобальной экономике». Около трети всех мероприятий отнесены самими организаторами к российской экономической повестке, следует из официальной программы. Все остальное — это глобальная экономика, технологии, человеческий капитал, футурологические «беседы о будущем». В этом смысле ПМЭФ берет стилистический пример со Всемирного экономического форума в Давосе, его руководитель Клаус Шваб как раз расскажет в Петербурге о «четвертой промышленной революции».

Если исходить из тезиса, что через программу ПМЭФ организаторы (а форум, как известно, проводится под патронажем президента Владимира Путина) транслируют российскую экономическую повестку для «правильного» ее восприятия за рубежом и внутри страны, то власти хотят показать, что экономика начала расти и у России есть задел, чтобы спокойно обсуждать будущее. И это будущее с точки зрения вызовов ничем не отличается от того, что волнует Запад: автоматизация и роботизация как угроза для традиционных рабочих мест, блокчейн, новые технологии, откат глобализации и т.д. Россия не выпадает из глобальных процессов, сигнализируют организаторы, и хотя экономический рост в стране невелик, но и мировая экономика стоит на «развилке роста или стабильности», как следует из названия одной из сессий, в которой примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов.

Год назад в Петербурге много говорили про российский бюджет, который на тот момент только приспосабливался к «новой реальности». Сейчас настроения явно более оптимистичны: правительство ждет дополнительных доходов в этом году на 1,2 трлн руб. и может позволить себе дополнительные расходы на несколько сотен миллиардов, а недавнее продление договоренностей ОПЕК и других крупных экспортеров нефти по ограничению добычи гарантирует, по крайней мере, сохранение текущих цен на нефть, которые достаточны, чтобы Россия вновь начала сберегать резервы.

Путин, встречаясь накануне Петербургского форума с разработчиками конкурирующих экономических стратегий Алексеем Кудриным и Борисом Титовым, дал понять, что форсировать выбор не будет — эти стратегии, как рассказал после встречи Титов, нужно попытаться «скоординировать и объединить». Неудобные вопросы о выборе между реформами и консервацией, судя по программе ПМЭФ, будут сформулированы на пятничном деловом завтраке Сбербанка под названием «Что ждать после мая 2018 года?» (после президентских выборов). Модератор, глава Сбербанка Герман Греф будет спрашивать о выборе вектора — ставка на стабильность, которая чревата консервацией низких темпов роста и «архаизацией» экономики, или структурные реформы, времени на которые «остается все меньше»? В этой беседе примут участие Силуанов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и министр экономического развития Максим Орешкин.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Объявлений реформ не будет

Одна из ключевых макроэкономических сессий пройдет в первый день, в четверг, и будет посвящена переходу «от стабилизации к росту» — обсуждать этот транзит будут Набиуллина, Силуанов, Кудрин и Орешкин. «На что нужно сделать ставку в стратегиях развития? Что может стать новым драйвером экономики? Какие изменения в политике необходимы и какие меры поддержки позволят переломить ситуацию?» — анонсируют организаторы темы для обсуждений. Если в «стабилизации» 2016 года основную роль сыграли Минфин и ЦБ, то за «рост» должны отвечать Минэкономразвития, а в дальнейшем и авторы объединенной экономической стратегии, которую утвердит Путин. На других сессиях в первый день форума Титов обсудит свою «Стратегию роста», а Кудрин расскажет об образе России в 2035 году. Кудрин готовит программу до 2024 года, а обсуждает планы на 2035-й, этим он уже «запутал» политиков и экспертов, говорит источник в одном из деловых объединений. Возможно, он представит что-то новое, ожидает собеседник.

Но крупный бизнес в любом случае не рассчитывает на раскрытие деталей программы кудринского Центра стратегических разработок (ЦСР), как и плана Минэкономразвития, которые еще не публиковались. Российский союз промышленников и предпринимателей не ждет на форуме представления стратегических документов, говорит источник, близкий к объединению. Раскрыть могут «общие контуры», говорит он, в целом программы опубликуют «рано или поздно», а практика показывает, что в нынешнем засекречивании ничего удивительного нет.

Представитель ЦСР лишь сообщил РБК, что Кудрин будет говорить о «состоянии экономики, технологиях и важности развития регионов». По данным «Ведомостей», в плане Кудрина три приоритета — технологическое развитие, человеческий капитал и современное государство, основным фактором роста должна стать производительность труда. Технологическую «революцию» предлагается осуществить за счет формирования «стратегических консорциумов», которых поддержат специнвестконтрактами и субсидиями. К 2024 году Кудрин ставит цель сформировать инфраструктуру «цифровой экономики». Этот элемент своей программы Кудрин, судя по всему, будет обсуждать на сессии ПМЭФ 3 июня «Цифровизация критических инфраструктур и стратегические консорциумы». Про последние пока можно сказать только, что это «консорциумы, объединяющие поставщиков технологических решений, потребителей данных решений и регулятора в лице государства».

Раскрывать детали плана Минэкономразвития «преждевременно», а ЦСР показал контуры своего документа на совещании у президента — пока публиковать сверх этого центру нечего, рассуждает вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович. Скорее всего, президент еще раз обратит внимание всех экспертов на то, что нужна совместная работа по всем трем стратегиям, полагает она. «С точки зрения объявления на ПМЭФ масштабных программ следует подождать, пока сформируется и кристаллизуется консенсусный проект приведения воедино всех возможных предложений по экономическому развитию России», — считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. И ЦСР, и Столыпинский клуб Титова сходятся в том, что России необходимо повысить инвестиционный климат, поэтому акцент на форуме будет сделан в том числе в этом направлении, считает Лисоволик. В целом ПМЭФ существует для «общения с миром», международная экономика и станет основной темой для обсуждения, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин, в этот раз будет «беспрецедентное количество иностранных участников». Минэкономразвития, по его мнению, свой план обсуждать не будет, так как он еще не готов.

Не ясно, учитывает ли Минэкономразвития в своем плане «налоговый маневр», но параметры этого маневра, призванного снизить нагрузку на труд, до сих пор не определены в финансово-экономическом блоке правительства, будущие ставки страховых взносов и НДС еще обсуждаются. Исходное условие Минфина, о котором он не раз уже говорил, — общая налоговая нагрузка не должна увеличиться. «Настройку налоговой системы» будут обсуждать 2 июня на ПМЭФ Силуанов, Голикова и глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Возможно, Силуанов расскажет на форуме и о деталях бюджетного правила, которое уже внесено в правительство, — в будущем это правило должно определять верхнюю границу бюджетных расходов.

Путин и иностранный бизнес

Главным событием форума по традиции станет выступление Владимира Путина на пленарном заседании в пятницу. Участвовать будут также премьер-министр Индии, федеральный канцлер Австрии и президент Молдавии, а модерировать — ведущая телеканала NBC Мегин Келли, у которой был публичный конфликт с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании. Путин также встретится с премьер-министром Иракского Курдистана, генсеком ООН, гендиректором МАГАТЭ, пообщается с руководителями международных информационных агентств, примет участие во встрече с экспертным советом РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества. «В этот раз принимают участие крупные инвестиционные фонды из 23 стран, в том числе из Франции, Великобритании, Арабских Эмиратов, Бразилии, Индии и некоторых других стран», — рассказал накануне форума помощник президента Юрий Ушаков. Также по традиции состоится встреча президента с главами крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций, в дискуссии приглашены участвовать 62 руководителя корпораций, сообщил Ушаков. На форуме будет проведен — впервые за три года — и бизнес-диалог Россия — США, на котором Путин также намерен присутствовать.

«Не думаю, что в ходе форума мы услышим какие-то прорывные решения. Учитывая, что президент — сторонник эволюционного развития, кардинальных заявлений вряд ли стоит ждать», — считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Делегация, представляющая интересы американского бизнеса, будет самой представительной на форуме — 369 человек. Для сравнения: делегация деловых кругов Индии, откуда приедет главный гость форума, премьер Нарендра Моди, составит лишь 59 человек, Германии (главный партнер России в Европе) — 147 человек, Китая (главный партнер России в Азии) — 76 человек. В числе представителей американского бизнеса на ПМЭФ — главный исполнительный директор EххonMobil Даррен Вудс, вице-президент компании Chevron Джей Брайер, президент Boeing International Бертран Марк Аллен, главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Дирк Алборн, глава Caterpillar Джим Амплби, вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант, известный инвестор Джим Роджерс.

Что еще интересного будет на форуме Игорь Шувалов выступит на сессии «Блокчейн — рождение новой экономики», модерировать дискуссию будет глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова выступит на сессии, посвященной «фейковым» новостям, «постправде», механизмам защиты от «информационных атак и провокаций». Проблемы урбанизации, создания комфортной городской среды обсудят министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, модератором будет ведущий воскресного выпуска программы «Время» на Первом канале Валерий Фадеев. В заключительный день форума Владимир Путин будет присутствовать на церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» — судна ледового класса Arc7, разработанного для проекта «Ямал СПГ».

Деловая повестка форума включает несколько «бизнес-диалогов»: помимо российско-американского, это Россия — Франция, Россия — Япония, Россия — Италия и др. В российско-итальянском мероприятии примут участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Pirelli Марко Тронкетти Провера, председатель совета директоров российского банка «Интеза» Антонио Фаллико. Связанная с «Роснефтью» компания является акционером Pirelli, и Сечин входит в совет директоров шинного производителя, а Intesa помогала с приватизацией 19,5% акций «Роснефти» в прошлом году.

Из крупнейших российских бизнесменов на форум приедут семь из десяти богатейших людей России по версии Forbes: Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг с общим состоянием $107 млрд, а также другие миллиардеры — Михаил Прохоров, Михаил Гуцериев, Виктор Рашников, Олег Дерипаска, Андрей Гурьев, Владимир Евтушенков, Владимир Богданов, Микаил Шишханов, Роман Троценко, следует из списка участников, который есть у РБК.