Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150%

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы намерены ограничить предельный размер процентной ставки по займам МФО и установить ее в 150%. Поправки могут вступить в силу уже к концу этого года, пишет «Коммерсантъ»

Государственная дума готовит поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Их суть — ограничить максимальный размер процентной ставки по микрозаймам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке правительства и несколько участников рынка.

Разработку поправок подтвердил и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе Банка России изданию сообщили, что предложения уже поступили в ЦБ, сейчас регулятор изучает их.

«Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%», — сказал Аксаков.

По данным Центробанка, на которые ссылается газета, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов составляют 599,3%. предельны значения ставок МФО достигают 799%. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что депутаты начали работать над поправками по поручению президента России Владимира Путина. ​

По словам источника, который участвует в обсуждении проекта, поправки должны вступить в силу до конца этого года.