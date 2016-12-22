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Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150%
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06:30
Наталья Кондрашова
Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150%
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Депутаты Госдумы намерены ограничить предельный размер процентной ставки по займам МФО и установить ее в 150%. Поправки могут вступить в силу уже к концу этого года, пишет «Коммерсантъ»

Государственная дума готовит поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Их суть — ограничить максимальный размер процентной ставки по микрозаймам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке правительства и несколько участников рынка.

Разработку поправок подтвердил и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе Банка России изданию сообщили, что предложения уже поступили в ЦБ, сейчас регулятор изучает их.

«Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%», — сказал Аксаков.

По данным Центробанка, на которые ссылается газета, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов составляют 599,3%. предельны значения ставок МФО достигают 799%. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что депутаты начали работать над поправками по поручению президента России Владимира Путина. ​

По словам источника, который участвует в обсуждении проекта, поправки должны вступить в силу до конца этого года. 

Теги
Госдума, МФО, Микрозаймы, Микрокредитование
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