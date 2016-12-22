Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150%

Государственная дума готовит поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Их суть — ограничить максимальный размер процентной ставки по микрозаймам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке правительства и несколько участников рынка.
Разработку поправок подтвердил и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе Банка России изданию сообщили, что предложения уже поступили в ЦБ, сейчас регулятор изучает их.
«Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%», — сказал Аксаков.
По данным Центробанка, на которые ссылается газета, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов составляют 599,3%. предельны значения ставок МФО достигают 799%. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что депутаты начали работать над поправками по поручению президента России Владимира Путина.
По словам источника, который участвует в обсуждении проекта, поправки должны вступить в силу до конца этого года.