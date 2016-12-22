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Медведев назвал пять причин низкой эффективности труда в России
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Медведев назвал пять причин низкой эффективности труда в России
Экономика, 16:02
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Медведев назвал пять причин низкой эффективности труда в России
Премьер Дмитрий Медведев перечислил причины, по которым в России эффективность труда в два раза ниже, чем в странах ОЭСР. Правительство хочет решить проблему путем обучения чиновников и стимулирования трудовой мобильности
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Производительность труда в России по итогам 2015 года была в два раза ниже, чем в странах ОЭСР, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в среду, передает корреспондент РБК. Показатель производительности рассчитывается как объем выпуска в экономике на час отработанного времени. По словам Медведева, российские граждане работают много — около 2000 часов в год против 1750 часов в странах ОЭСР. «Мы вкладываем много сил, времени, а на выходе — результаты весьма средние», — подчеркнул премьер.

От показателя производительности труда зависит, насколько здоровой является экономика, сказал Медведев. Этот показатель в России не растет из-за нескольких факторов. «Во-первых, из-за недостаточной конкуренции в экономике, а значит, от недостаточного количества стимулов к наращиванию производительности труда. Во-вторых, из-за технологического отставания, которое у нас накопилось в целом ряде областей. В-третьих, из-за того, что руководители компаний, регионов и федеральных органов власти не обладают всеми нужными знаниями для работы в условиях современной экономики, современных технологий», — заявил премьер в ходе заседания. Другими факторами, которые тормозят производительность труда, являются нехватка инвестиций и несовершенство законодательства, включая множество административных барьеров, сказал Медведев.

Для повышения производительности труда правительство намерено сформировать пакеты специальных мер для работающих людей и компаний, таких как налоговое стимулирование и оптимизация кадрового делопроизводства, пояснил Медведев. Также поддержка будет оказываться самозанятым гражданам и повышению трудовой мобильности «за счет применения повышающего коэффициента при учете расходов на подъемные, на обучение и переобучение работников». По итогам 2017–2018 годов кабмин рассмотрит возможности улучшения трудового законодательства.

Также будут разрабатываться региональные программы повышения производительности труда, поддержки занятости, сообщил премьер, для этого уже отобраны 16 пилотных регионов, где на предприятиях заработают перечисленные меры господдержки. Помимо этого менеджмент регионов, где будет выполняться программа повышения производительности труда, должен будет пройти обучение, чтобы освоить навыки работы в цифровой экономике, современные управленческие практики, рассказал Медведев.

Программа мер по повышению производительности труда в будущем может стать частью предвыборной программы президента Владимира Путина по ускорению экономики, сообщала ранее газета «Ведомости». По словам источников издания, тема повышения производительности может перекочевать из прошлых программ Путина в новую, поскольку поставленная в майских указах 2012 года задача повысить производительность в полтора раза к 2018 году уже не будет выполнена. Программа, предложенная Министерством экономического развития, потребует около 30 млрд руб. за четыре года, при этом основные расходы запланированы на 2020 год, среди первоочередных трат — расходы на трудоустройство сотрудников. К 15 марта 2018 года должны быть приняты законы, которые обеспечат функционирование программы.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: ОЭСР , производительность труда , Дмитрий Медведев
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