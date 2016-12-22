Кудрин и Титов рассказали Путину о своих экономических программах

Алексей Кудрин (слева) и Борис Титов Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»

Алексей Кудрин и Борис Титов представили президенту свои экономические программы. Владимир Путин их выслушал, но принимать конкретных решений не стал

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, глава Столыпинского клуба Борис Титов представили президенту Владимиру Путину свои стратегии по росту экономики. Однако глава государства никаких решений по итогам обсуждения не принял.

Совещание проходило в закрытом режиме. Ключевым документом с точки зрения долгосрочной стратегии развития в любом случае является план правительства по ускорению темпов роста экономики, объяснил Путин во вступительном слове (эту программу разрабатывает Минэкономразвития, ранее президенту ее представил премьер-министр Дмитрий Медведев). Участники должны определиться, насколько предлагаемые стратегии конкурируют друг с другом, сказал президент. Учитывая, что подготовленные документы носят «законченный характер», нужно решить, брать ли в работу какой-то из них полностью или «что-то с чем-то соединить, дополнить и уже на основе этого дополнительного анализа принять окончательное решение, по какому пути мы пойдем и какие инициативы в каком объеме будем реализовывать». Планы властей должны быть «ясными и реалистичными», сделать ставку нужно на улучшение делового климата, рост конкурентоспособности, производительности труда и несырьевого экспорта, подчеркнул глава государства.

В программах ЦСР и Столыпинского клуба «есть очень много схожего», рассказал по итогам совещания Титов. Столыпинский клуб свою программу представил еще в марте. Бизнес-омбудсмен представил несколько основных направлений, которые, по его мнению, помогут ускорить рост российской экономики до 6% к 2020 году. Программа Столыпинского клуба требует ежегодных вложений в размере 1,5 трлн руб. в течение пяти лет. Центробанк, по мнению Титова и его соратников, должен создать новые институты развития (и выделять на них 700 млрд руб. ежегодно), улучшить механизмы госгарантий и отказаться от массового отзыва лицензий у банков, параллельно застраховав вклады юридических лиц на сумму до 1,5 млн руб. (по аналогии с физическими лицами). «Банк плохих долгов» обойдется в 450 млрд руб. ежегодно.

Власти также должны стимулировать отдельные производственные сектора экономики, оказывать поддержку экспорту, субсидировать продукты и лекарства для незащищенных слоев населения, повысить эффективность и снизить тарифы инфраструктурных и сырьевых монополий. Один из ключевых пунктов в программе Титова и его соратников — смягчение денежно-кредитной политики, бизнес-омбудсмен предлагает установить ее на уровне «инфляция + 2%». Титов выступает и против повышения пенсионного возраста (Кудрина традиционно считают сторонником такой меры, однако он этот вопрос не комментирует. — РБК). Выгоды от его увеличения не компенсируют негативный социальный эффект, подчеркнул бизнес-омбудсмен в разговоре с журналистами после заседания.

Путин, по словам Титова, предложил сконцентрироваться на судебной и других институциональных реформах. Столыпинский клуб будет работать и с правительством, и с ЦСР при подготовке своих стратегий, «все это будет проанализировано и выбрано самое главное», заверил Титов. Никаких сроков, как следует из его слов, Путин не установил, однако «он предложил, чтобы мы все работали по нашим программам с точки зрения попытки их координации и объединения».

Борис Титов Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

ЦСР Алексея Кудрина свою программу еще не публиковал и практически не раскрывал мер, которые в ней прописаны. Решать, что публиковать, будет президент, сказал Кудрин, на совещании официально вручивший документ Путину. Президент уже запланировал несколько совещаний по стратегиям в июне-июле, сказал глава ЦСР. На совещании во вторник окончательных оценок предложениям не давали, цель была «услышать концепцию», подчеркнул Кудрин. Свою часть эксперты ЦСР сделали, теперь определиться должен Кремль, добавил он.

В своем программном выступлении на конференции Высшей школы экономики в апреле Кудрин рассказал, что основными препятствиями для роста ВВП в России являются проблемы с государственным управлением, зависимость от экспорта нефти, избавиться от которой так и не удалось, и санкции, негативное влияние которых ощущается все больше.

Ключевым фактором успеха реформ должно стать повышение доверия к правительству в первые два-три года внедрения изменений, а в 2020–2026 годах нужно сосредоточиться на наращивании инвестиций. Однако это пока не поможет добиться плановых темпов роста в 3–4% в год, подчеркивал Кудрин, главным драйвером должен стать рост производительности, который придет на смену потреблению, тянувшему ВВП вперед в прошлые годы. Кроме того, властям необходимо снизить долю государства в экономике, реализовать новую конкурентную политику, проводить децентрализацию и эффективную внешнюю политику. Сейчас же жесткая конкуренция идет только за административный ресурс, полагает Кудрин.

Во вторник глава ЦСР раскрыл лишь, что настаивает на отказе от увеличения фискальной нагрузки в следующие шесть лет (имеются в виду и налоги, и неналоговые сборы). Исключение — налоговый маневр в нефтяном секторе и возможное возвращение к некоторым акцизам, оговорился Кудрин. ЦСР расходится со Столыпинским клубом в денежно-кредитной политике, в очередной раз напомнил он, «в их желании напечатать деньги и раздать для инвестиций». Проблема не в этом, а в недостатке трудовых ресурсов и низкой производительности, подчеркнул Кудрин.

О конкретных параметрах своих предложений глава ЦСР ранее почти не говорил, однако в интервью ТАСС в начале мая он отметил, что его эксперты предлагают увеличить расходы на образование на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7%, на внедрение технологий в современном транспорте — на 0,8%. Сделать это ЦСР планирует за счет сокращения оборонных и общегосударственных расходов. Кроме того, центр Кудрина настаивает на смягчении бюджетного правила — меры ЦСР предусматривают, что в резервы будут направляться сверхдоходы от нефти дороже $45 за баррель (сейчас $40).

Какие-то предложения могут быть озвучены до выборов, какие-то по мере подготовки войдут в некий стратегический документ наподобие того, каким в прошлый раз были майские указы, сказал Кудрин во вторник. Трудно сказать, может ли обсуждение экономических стратегий закончиться тем, что меры из них просто включат в план правительства, отметил он.

Судя по всему, в России будут два главных стратегических документа — план правительства и программа президента, говорит РБК собеседник, знакомый с итогами совещания. А программа президента как раз должна быть скомпилирована из предложений ЦСР и Столыпинского клуба, продолжает он: одну из стратегий возьмут за основу, потом в нее интегрируют меры из другой. В основе всех предложений должен лежать план правительства, говорил ранее Владимир Путин.