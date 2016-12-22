Сахалин отдаст Дальнему Востоку более 68 млрд руб. за три года

Правительство решило забрать у Сахалинской области две трети ее поступлений по налогу на прибыль от нефтегазового проекта «Сахалин-2» и отдавать эти деньги на развитие Дальнего Востока, подтвердил внесенный в Думу бюджет

Нефтегазовый проект «Сахалин-2» (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Правительство намерено внести поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие перераспределение в пользу федерального бюджета 50 п.п. доли Сахалинской области в налоге на прибыль от действующего с 1994 года соглашения о разделе продукции «Сахалин-2». Сейчас 75% налога на прибыль от участников этого проекта идет в областной бюджет Сахалина, 25% — в федеральный, а будет наоборот: 75% в федеральный бюджет, 25% — в областной.

Как отмечается в пояснительной записке к внесенному в пятницу, 29 сентября, в Госдуму проекту федерального бюджета, перераспределяемый от Сахалина к федеральному бюджету доход составит в 2018 году 33,72 млрд руб., в 2019 году — 17,75 млрд и в 2020 году — 16,93 млрд. Всего — 68,4 млрд руб. только за три предстоящих года.

Эти средства предполагается перенаправлять «на развитие Дальневосточного федерального округа», частью которого является Сахалинская область наряду с еще восемью регионами, говорится в пояснительной записке, внесенной в Госдуму.

Ранее РБК сообщил, что в случае принятия таких поправок потери сахалинского бюджета составят 51,3 млрд руб. за три года, в том числе 25 млрд руб. в 2018 году. Но в итоге прогнозные цифры оказались еще больше, потому что изначально правительство собиралось забрать только половину доли Сахалина, то есть оставить ему 37,5% налога на прибыль по «Сахалину-2».

Перераспределяемые средства пойдут на дальневосточные проекты через докапитализацию Фонда развития Дальнего Востока (учрежден Внешэкономбанком) или через дотации регионам Дальнего Востока напрямую из федерального бюджета, говорил источник РБК, близкий к Минфину.

Проект «Сахалин-2» разрабатывает компания Sakhalin Energy, акционерами которой являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%). Соглашение было заключено еще в 1994 году и специальными оговорками в самом соглашении и в Налоговом кодексе РФ защищено от влияния изменений в российском законодательстве о налогах на сборах. Но поскольку распределение налога на прибыль по проекту между федеральным бюджетом и Сахалинской областью не было прописано в соглашении, а изменения в этих пропорциях не ухудшают условия для его участников, Москва может перераспределять федеральную и региональную доли в налоге на прибыль от «Сахалина-2».

Собственные доходы Сахалинской области (доходы без учета трансфертов из федерального бюджета) в 2017 году составят 108,7 млрд руб., следует из закона о бюджете региона в его последней редакции. Ровно треть собственных доходов области обеспечивается за счет поступлений налога на прибыль от проекта «Сахалин-2».