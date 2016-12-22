Правительство освободило «Роснефтегаз» от проектов Ил-114 и Ил-96-400

Правительство решило с 2018 года больше не финансировать проекты самолетов и двигателей из кубышки «Роснефтегаза». Эти проекты будут профинансированы из бюджета на 27 млрд руб. независимо от выплат госхолдинга

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

В проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы, внесенном в пятницу, 29 сентября, в Госдуму, нет упоминания АО «Роснефтегаз». Таким образом, что важные для Кремля проекты самолетов Ил-114, Ил-96-400М и двигателей ПД-35 и ТВ7-117 больше не нужно будет финансировать из дивидендов госхолдинга, владеющего долями в «Роснефти» и «Газпроме».

Впервые норма, поставившая финансирование этих программ в зависимость от размера дивидендов «Роснефтегаза», появилась в бюджете 2016 года. Тогда на эти цели было направлено 6,2 млрд руб. из дивидендов холдинга. В 2017 году правительство рассчитывает профинансировать проекты самолетов и двигателей в размере до 20,4 млрд руб. — тоже из поступлений от «Роснефтегаза».

Первоначальная версия законопроекта о бюджете, представленная Минфином ранее в сентябре, предполагала, что такая норма сохранится и в 2018 году: поступления от «Роснефтегаза» сверх суммы в 55,8 млрд руб. предлагалось направить на взносы в капиталы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на разработку и продвижение Ил-114, Ил-96-400М, ПД-35 и ТВ7-117, писал РБК. Но во внесенном в Думу законопроекте этой статьи больше нет. Эта норма носила «разовый характер» — «включение ее в законопроект не требуется», объясняет Минфин.

Запланированные взносы в ОАК, ОДК и ГТЛК на эти цели по-прежнему составляют 26,9 млрд руб. в 2018 году, следует из материалов к проекту бюджета. Таким образом, их предлагается обеспечить из бюджета независимо от того, заплатит ли «Роснефтегаз» дивиденды и в каком объеме. В 2017 году «Роснефтегаз» отказался выплачивать дивиденды по итогам предыдущего года, хотя Минфин изначально ждал от него до 156 млрд руб.

23 сентября президент Владимир Путин говорил на совещании в Кремле, что проекты Ил-114, Ил-96-400М и двигателей планируется профинансировать «в аварийном порядке» из «Роснефтегаза» до 2018 года включительно. «А 2019–2020 годы должны быть профинансированы из бюджета. С Минфином я на этот счет договорюсь», — указывал Путин. Пресс-служба Минфина пока не ответила на запрос РБК.