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Стоимость строительства трассы «Таврида» выросла на 22 млрд руб.
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Стоимость строительства трассы «Таврида» выросла на 22 млрд руб.
Экономика, 15:22
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Стоимость строительства трассы «Таврида» выросла на 22 млрд руб.
Полная стоимость строительства шоссе «Таврида» оценивается в 166 млрд руб., редакция целевой программы от 2016 года предполагала 144 млрд руб. Всего расходы на ФЦП по развитию Крыма вырастут на 72 млрд руб., заявили в МЭР
Строительство федеральной трассы «Таврида» (Фото: Станислав Забурдаев / «Коммерсантъ»)

Финансирование федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя увеличено, новая редакция предусматривает выделение дополнительных 59 млрд руб., заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, передает «Интерфакс».

«Но это еще не все увеличение, потому что необходимо сейчас заключить контракт по «Тавриде», так как это большой и значимый объект, и дополнительно еще одну корректировку в текущем году мы сделаем, в проекте бюджета предусмотрены еще дополнительные деньги на увеличение программы, то есть суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 млрд», — заявил чиновник.

Полная стоимость строительства федеральной трасс «Таврида», которая соединит Керченский мост и Севастополь (через Семфирополь), оценивается в 166 млрд руб., добавил он. «Два участка — и крымский, и севастопольский — стоимость была порядка 168 млрд в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, наверное, будет миллиарда на два меньше», — заявил замминистра. Он отметил, что оценка продолжается.

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Редакция федеральной целевой программы по развитию Крыма, подписанная в ноябре 2016 года, определяла общий объем программы в размере 769,5 млрд руб. Из них 144 млрд выделялось на строительство «Тавриды».

О том, что общая сумма финансирования может возрасти на 70 млрд руб., в начале сентября заявил глава Крыма Сергей Аксенов, он отмечал, что «политическое решение» по этому вопросу принято, остается определить источники финансирования.

В протоколе совещания правительства от 1 сентября указано, что властям необходимо найти дополнительное финансирование в размере 85 млрд руб. на развитие Крыма и Севастополя в 2018-2020 годах, сообщал ранее РБК. Финансирование требуется на строительство канализационного коллектора в Симферополе, реконструкцию водовода из Феодосии в Судак, также средства необходимо выделить под строительство школ и больниц.

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Политика

Строительство трассы «Таврида» началось 12 мая, ее протяженность составит более 260 км. Первые две полосы планируется построить к концу 2018 года, еще две — до конца 2020 года. 

Авторы: Андрей Гатинский, Иван Ткачёв.
Теги: Крым , бюджетные расходы , трасса «Таврида»
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