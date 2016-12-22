Беднейшая страна СНГ решила выйти на рынок евробондов

Таджикистан, чья экономика сильно зависит от России, впервые выходит на рынок евробондов. Внешний заем понадобился для финансирования достройки самой высокой в мире плотины — Рогунской ГЭС

Строительство Рогунской ГЭС (Фото: AFP)

Самая бедная из бывших советских республик (по ВВП в расчете на душу населения, согласно данным Всемирного банка за 2016 год. — РБК) , Таджикистан 31 августа начинает серию встреч с инвесторами в Европе и США с целью размещения дебютного выпуска еврооблигаций, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Минфин Таджикистана предложит инвесторам долларовые бумаги сроком на десять лет, объем размещения — от $500 млн.

Роуд-шоу облигаций будет проходить в Цюрихе, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке до 6 сентября. Организаторами назначены Citi и Raiffeisen Bank International.

Поступления от выпуска, который получит листинг на бирже Люксембурга и будет регулироваться правом штата Нью-Йорк (США), предназначены для финансирования одного из крупнейших энергетических проектов в Средней Азии — Рогунской ГЭС. Правительство Таджикистана перенаправит средства от размещения евробондов в виде субординированного кредита для государственного ОАО «Рогунская ГЭС», следует из предварительного проспекта бумаг, который есть у РБК.

Строительство Рогунской ГЭС оценивается в $3,9 млрд, говорится в документе. Первая турбина гидроэлектростанции должна заработать в конце 2018 года, а целиком проект будет завершен к 2032 году. Таджикским властям понадобится переселить из зоны строительства около 42 тыс. человек. Плотина этой ГЭС высотой 335 м должна стать самой высокой в мире.

Контракт на сооружение ГЭС выиграл итальянский инженерно-строительный конгломерат Salini Impregilo, строительство официально стартовало в октябре 2016 года. Тогда бессменный с 1994 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично сел за рычаги бульдозера и дал старт перекрытию реки Вахш. В проектировании ГЭС принимал участие российский институт «Гидропроект» (входит в «РусГидро»).

Проект Рогунской ГЭС несет геополитические риски для региона: главным противником проекта был Узбекистан, который расположен ниже по течению и испытывает острый дефицит пресной воды. Но, как утверждает Таджикистан в проспекте евробондов, недавние заявления первых лиц Узбекистана указывают на то, что Узбекистан больше не возражает против проекта Рогунской ГЭС, по крайней мере публично.

В числе факторов риска инвестирования в бумаги Таджикистан называет отношения с Россией. «Хотя Россия — традиционный союзник Таджикистана, любое ухудшение в отношениях может оказать существенное негативное влияние на экономику и безопасность Таджикистана и его способность осуществлять платежи по облигациям, учитывая жизненную экономическую, энергетическую и военную значимость России для Таджикистана», — говорится в проспекте.

Россия является крупнейшим источником денежных переводов таджикских мигрантов на родину (перечисления из России эквивалентны 25% ВВП Таджикистана). На торговлю с Россией в 2016 году пришлось 30% всего торгового оборота Таджикистана, Россия инвестировала $600 млн в строительство Сангтудинской ГЭС-1 на реке Вахш, и российская «Газпромнефть» обеспечивает более 60% всех нефтепродуктов, импортируемых Таджикистаном.