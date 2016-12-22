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ВЭБ и блокчейн-платформа Ethereum стали партнерами
Экономика, 16:29
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ВЭБ и блокчейн-платформа Ethereum стали партнерами
В рамках сотрудничества Внешэкономбанк и блокчейн-платформа Ethereum решили совместно разрабатывать образовательные программы и вести подготовку специалистов в области блокчейна для госкомпаний и органов власти
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Внешэкономбанк и Ethereum foundation подписали соглашение о долгосрочном партнерстве, сообщает пресс-служба ВЭБа. Подписание документа состоялось в рамках всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России».

В сообщении сказано, что соглашение предусматривает «долгосрочное и эффективное партнерство в реализации проектов с использованием технологии распределенного реестра и платформы Ethereum». Соглашение, в частности, предусматривает формирование экспертного сообщества по платформе Ethereum, а также совместную разработку и проведение образовательных программ для подготовки специалистов в области распределенных реестров и платформы Ethereum на базе Центра компетенций блокчейн Внешэкономбанка.

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«Мы объединяем усилия всех заинтересованных сторон и создаем первый в России центр компетенций для госкомпаний и органов власти, формируя экосистему инноваций», — заявил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Он добавил, что в работе центра будут использованы навыки как российских разработчиков, так и «мировых лидеров в инновационных прорывных отраслях».

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«Мы рады дополнить опыт и знания ВЭБа компетенциями компании Ethereum, ведущего разработчика блокчейн-платформ», — подчеркнул Горьков. В свою очередь главный архитектор платформы Ethereum Виталик Бутерин заявил, что сотрудничество Ethereum с ВЭБом «дает уникальную возможность заниматься исследованиями и разработкой по применению технологии блокчейн для государственного администрирования и ускорить процесс адаптации этой технологии для государственных организаций РФ».

Как пояснил РБК член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов, сотрудничество фонда с ВЭБом будет вестись по трем направлениям: образовательные проекты, популяризация технологии блокчейн и экспертная поддержка. «Образовательные проекты будут направлены на создание большого количества квалифицированных кадров для разработки и внедрения решений на платформе блокчейн. Под популяризацией понимается проведение совместных конференций, организация публикаций и т.д.», — рассказал Мартынов, приведя в пример прошедшую сегодня в «Иннополисе» конференцию по блокчейну, в работе которой приняло участие 1200 человек. Более детально о будущих проекта он не стал говорить.

На прошлой неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью телеканалу РБК заявил, что государственным институтам не удастся игнорировать появление криптовалют, а технологии блокчейна могут стать основой для оказания быстрых и профессиональных госуслуг. «Эта тема будет развиваться. Но развиваться должна так, чтобы нацэкономику не поставить под удар, а сделать ее более сильной», — заявил Шувалов.

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До этого Шувалов рассказывал РБК, что перспективы майнинга криптовалюты в России обсуждались на уровне правительства. Первый вице-премьер уточнил, что вопрос обсуждался в рамках рабочей группы по блокчейну и дискуссии по работе ВЭБа по данному направлению.

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«Мы говорили о будущем этого сектора в России, учитывая, что он так быстро развивается в мире. В том числе речь шла о генераторах электрической энергии, около которых можно было бы ставить такие [майнинговые] центры», — пояснил тогда Шувалов, добавив, что пока никаких конкретных проектов на этот счет нет. «Чтобы такие центры развивались, необходимо подготовить соответствующее законодательство и его регулирование», — отмечал Шувалов.

В на прошлой неделе стало известно, что ​на заседании правительства 15 августа было решено, что проекты в рамках программы «Цифровая экономика» будут финансироваться через ВЭБ. Данная программа была утверждена распоряжением правительства от 28 июля 2017 года, она будет действовать до 2024 года. Как уточнял премьер Дмитрий Медведев, цель программы — внедрение цифровых технологий «во всех областях жизни».

Авторы: Мария Бондаренко, Анна Балашова.
Теги: ВЭБ , блокчейн , Ethereum
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