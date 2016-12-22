Узбекистан стал самым перспективным направлением для экспорта из России

По версии Российского экспортного центра (РЭЦ), наиболее перспективной страной для несырьевого экспорта из России стал Узбекистан. В прошлом году объем несырьевого импорта в эту страну из России составил $1,6 млрд

Фото: Надалинский Евгений / «Коммерсантъ»

Российский экспортный центр представил обновленный ренкинг перспективных для России экспортных направлений. Рейтинг возглавил Узбекистан, сместивший с первого места Польшу. На первые роли, согласно выводам РЭЦ, его вывели участие в торговых союзах с Россией, режим свободной торговли, комплементарность торговли (степень соответствия товарной структуры российского экспорта структуре импорта данной страны), а также темпы роста ВВП.

По замыслу РЭЦ, рейтинг призван сориентировать госструктуры и бизнес в географии потенциальных возможностей развития несырьевого экспорта. Речь идет о перспективах несырьевого неэнергетического экспорта из России. Для расчетов были отобраны 14 показателей, среди которых объем импорта из России, комплементарность торговли, транспортная доступность, темпы роста импорта, прирост ВВП и другие.

В предыдущей версии этого рейтинга Узбекистан занимал лишь восьмое место, совершив скачок на семь позиций в этом году и оттеснив на второе место Польшу. Узбекистан занимает 32-е место по объему импорта из России, 21-е место — по объему несырьевого импорта, который в 2016 году составил $1,6 млрд.

Также в первую пятерку ренкинга вошли Германия, Турция, Индия. На четыре позиции поднялся Китай, заняв девятое место. США заняли в ренкинге 13-е место, сразу за ними идет Белоруссия. На 16 позиций поднялась Сербия, замкнувшая первую десятку, на 34 — Таджикистан, вошедший в топ-20. Замыкают список Парагвай, Венесуэла и Зимбабве.

В 2016 году несырьевой неэнергетический экспорт России снизился на 7,3% по сравнению с 2015 годом, составив $109,1 млрд (38% от совокупного экспорта), сообщал ранее РЭЦ. Основной вклад в отрицательную динамику внесли химические товары, металлопродукция, а также продукция машиностроения.

Однако за первое полугодие 2017 года несырьевой экспорт из России вырос на 14%, сообщил в июле вице-премьер Аркадий Дворкович. По данным РЭЦ, показатель роста даже выше — 16%, в денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт составил в первом полугодии $45,5 млрд. В целом экспортные поставки России за указанный период, по данным ФТС, составили $137,7 млрд.

Основная доля в несырьевом неэнергетическом экспорте России приходится на металлопродукцию (30%), еще 20% — на химические товары. Далее следуют машиностроение, продо​вольствие, лесобумажные товары, драгоценные металлы и камни и прочее. Почти четверть всех товаров поставляется в страны СНГ. Лидерами по росту несырьевого импорта из России, по данным РЭЦ, являются Казахстан, Белоруссия, Финляндия, Китай, Турция, США, Тайвань, Чехия, Япония, Германия.

Минпромторг планирует ежегодно увеличивать экспорт по ключевым промышленным отраслям на 17%, а по несырьевому неэнергетическому экспорту — до 7% в год, сказал в интервью «Российской газете» замглавы ведомства Глеб Никитин. О важности создания нефинансовой структуры по поддержке экспорта говорил весной замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. В ее компетенцию будут входить вопросы таможенного и валютного регулирования, а также наведение порядка с возмещением НДС несырьевым экспортерам, сообщал ТАСС​.​