WSJ узнала о предложении России и Саудовской Аравии продлить сделку ОПЕК+

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Крупнейшие производители нефти Россия и Саудовская Аравия настаивают на продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на три месяца — до конца июня 2018 года. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Осуществить эту инициативу Москва и Эр-Рияд, по информации собеседников издания, уже призвали остальные страны-участницы сделки ОПЕК, а также группу независимых стран-производителей нефти, присоединившихся к этому соглашению (ОПЕК+).

По словам двух источников WSJ, предложение продлить сделку о сокращении добычи нефти министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудил со своим российским коллегой Александром Новаком еще в июле, на встрече в Санкт-Петербурге во время предыдущего заседания комитета по мониторингу реализации этого соглашения. После этого оба министра, которые, как замечает газета, являются «наиболее влиятельными фигурами среди представителей стран-производителей нефти, участвующих в ОПЕК+, лоббировали поддержку инициативы о продлении этого соглашения» среди остальных стран-участниц, а также обсуждали такую инициативу со странами Персидского залива, входящими в ОПЕК. Остальных подробностей этих переговоров собеседники WSJ не уточнили.

Оперативно предоставить комментарий по запросу The Wall Street Journal, как замечает газета, не смог ни Халид аль-Фалих, ни Александр Новак.​ Однако официальный представитель ОПЕК подтвердил изданию, что на встрече в Санкт-Петербурге, действительно, обсуждалось трехмесячное продление сделки. В настоящий момент это предложение, как добавил собеседник газеты, рассматривается лидерами ОПЕК.

В конце прошлого года Организация стран-экспортеров нефти объединила свои усилия с еще 11 странами, не входящими в ОПЕК. Сделка ОПЕК+ была заключена для того, чтобы достичь соглашения по сокращению добычи нефти, которое было направлено на прекращение «глобального перенасыщения», повлиявшего на цены на нефть.

В последний раз договоренности по первоначальной сделке были обновлены ​​в конце мая. Тогда страны-участницы ОПЕК+ согласились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года. Теперь же усилия по продлению этой сделки, как отмечает WSJ, направлены на то, чтобы не было «резкого падения цен».

«Есть опасения, что, если производители ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, выйдут на рынок в марте, трейдеры будут реагировать на него довольно негативно и вести себя так, как будто рынок находится в свободном падении», — пояснил The Wall Street Journal один из высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии.

По его данным, перед следующим заседанием министерского комитета, в ходе которого будет обсуждаться возможное продление сделки, Россию и Саудовскую Аравию планирует посетить министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. Проведение этих переговоров запланировано на 22 сентября, они должны состояться в Вене.