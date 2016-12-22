Минтранс договорился о бесперебойном обслуживании рейсов «ВИМ-Авиа»

Власти достигли «принципиальных договоренностей» с аэропортами и с топливозаправочными компаниями и договорились о бесперебойном обслуживании всех рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая столкнулась с трудностями из-за долгов

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Министерство транспорта достигло договоренностей с аэропортами и с российскими топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа». Об этом говорится на официальном сайте ведомства, которое в среду, 27 сентября, провело заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании.

В сообщении Минтранса подчеркивается, что всем рейсам «ВИМ-Авиа» будет гарантировано предоставлена заправка топливом и аэропортовое обслуживание. По результатам работы штаба были восстановлены пассажирские авиаперевозки на регулярных рейсах, также представители Минтранса, Росавиации, авиакомпаний «Сибирь» и «ВИМ-Авиа» разработали план вывоза чартерных пассажиров из-за рубежа.

В ведомстве указали, что собственники аэропорта Домодедово приняли решение выпустить пять самолетов «ВИМ-Авиа» во Внуково, которые ранее были остановлены за долги: авиакомпания задолжала Домодедово более 500 млн руб. за обслуживание.

«Это позволит уже сегодня направить эти самолеты в турецкий аэропорт Анталья и в течение завтрашнего дня вернуть порядка 2 тысяч пассажиров чартерных рейсов в Москву», — отмечается в сообщении.

С 16 октября перевозка пассажиров регулярных рейсов будет прекращена, заверили в Минтрансе. Пассажирам, чей перелет запланирован после 16 октября, ведомство посоветовало сдать билеты по месту их приобретения.

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