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Российский рынок труда стал менее гибким
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Российский рынок труда стал менее гибким
Экономика, 00:02
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Российский рынок труда стал менее гибким
Трудовое регулирование в России стало менее гибким, считают в международной рекрутинговой компании Hays. Это отголоски запрета на заемный труд и ограничения на наем иностранцев
Фото: Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС

Уровень гибкости рынка труда в России ухудшился — рынок стал еще более неповоротливым, говорится в ежегодном глобальном исследовании рынка труда (есть в распоряжении РБК), которое подготовили рекрутинговая компания Hays и британский исследовательский центр Oxford Economics.

Рынок труда в России «больше обычного подвержен давлению внешних и внутренних реалий», следует из данных доклада. Глобальный индекс Hays по России, как и в прошлом году, составляет 5,9 балла. Значения могут колебаться от 1 до 10: чем ниже показатель, тем более рынок труда свободен от внешних и внутренних факторов; рынок считается подверженным давлению, если индекс поднимается выше 5 баллов. Последний раз значение индекса для России было ниже 5,9 балла в 2012 году (5,7).

«Ближайшие годы будут очень непростыми для российского рынка труда, что связано с дефицитом актуальных образовательных программ, квалифицированных кадров, а также старением трудоспособного населения», — приводятся в исследовании слова гендиректора Hays в России Алексея Штейнгардта.

Индекс состоит из семи компонентов, и худшую динамику из них показал уровень гибкости трудового законодательства: годом ранее значение по нему составляло 7,3, теперь же выросло до 7,7. Таким образом, государство «не способствует свободному функционированию рынка труда», неповоротливость рынка «мешает работодателям эффективно управлять своей рабочей силой и нанимать необходимых бизнесу профессионалов».

Какого-либо ужесточения трудового законодательства в последний год не было, возражает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Единственное, что поменялось, — порядок уплаты страховых взносов, в первую очередь для самозанятых, но реакции общества на них не последовало, добавляет он. В целом жесткость трудового законодательства не влияет на рост ВВП, объясняет Сафонов: бизнес привыкает к любым правилам — главное, чтобы они были стабильны.

Кардинальных перемен в законе, и правда, не произошло, признает представитель Hays: «Такая динамика может являться отголоском вступившего ранее в силу закона о запрете заемного труда, введения квот для иностранных граждан в России, а также быть следствием недостаточной активности государства в рамках защиты и стимулирования качественных отношений работодателя и профессионала в условиях новых форм занятости и глобализации рынка труда в целом».

Закон о заемном труде (аутстаффинге) его не запретил, но предоставлять временный персонал теперь могут лишь аккредитованные частные агентства занятости, подчеркивает собеседник РБК. А введение квот повлияло на компании, «нанимающие высококвалифицированных специалистов с уникальной экспертизой, которых не хватает на российском рынке», — теперь им сложнее нанимать экспатов, которые могли бы обучать сотрудников и внедрять новые технологии.

Особенный рынок

Занятость в России «всегда оставалась достаточно стабильной и малочувствительной даже к сильнейшим макроэкономическим шокам (как отрицательным, так и положительным)», писали в докладе для Центра стратегических разработок эксперты Высшей школы экономики. Вместо роста безработицы рынок реагирует на рецессию и стагнацию подстройкой зарплаты. Это происходит из-за того, что существенная часть зарплат в России приходится на премии и другие поощрительные выплаты, которые не фиксируются в трудовых договорах. «При ухудшении экономических условий деятельности предприятий происходит практически автоматическое снижение заработной платы, тогда как при их улучшении работники почти всегда начинают получать повышенные премии», — объясняли экономисты.

Глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич характеризовал это свойство рынка труда как «нормальность». По его мнению, такая гибкость зарплаты говорит об отсутствии «патологий», тогда как высокая безработица в некоторых европейских странах, сохраняющаяся в течение многих лет после рецессии, «свидетельствует об очень низкой гибкости их рынков труда».

В целом рынок труда в России довольно гибкий, а претензии, которые ему предъявляют, связаны скорее с общим недовольством экономической ситуацией, считает Сафонов. Отечественным работодателям вопреки сложившемуся мнению проще увольнять своих сотрудников, чем зарубежным компаниям, полагает эксперт: при сокращениях размер выплат тем, кто под них подпал, значительно меньше, а о самом увольнении не нужно уведомлять за год. «У нас другая проблема. Мифическая «жесткость» трудового законодательства возникает по той простой причине, что многие работодатели не знают законодательства. Например, очень часто говорится, что у нас нет возможности нанять человека на срочный трудовой договор. Но в Трудовом кодексе есть большое количество оснований, по которым можно это сделать», — говорит Сафонов. Размер социальных отчислений (30%) с зарплаты, который также зачастую считают характеристикой жесткого рынка труда, в России «не самый высокий в мире», указывает эксперт. На сокращении страховых взносов до 21–22% сейчас настаивают Минфин и Минэкономразвития, компенсировать выпадающие доходы бюджета от них ведомства предлагают повышением НДС с 18% до той же величины.

Трудовое законодательство не успевает за развитием рынка труда, указывает представитель Hays, власти должны активнее регулировать новые формы занятости, такие как фриланс, удаленная или проектная работа.

Уровень гибкости трудового законодательства — главный фактор, который тянет общий индекс Hays по России вниз. Удержаться на прошлогодней отметке ему помогло ослабление повышательного давления на зарплаты в отраслях, требующих высокой квалификации (оно свидетельствует об улучшении ситуации с нехваткой квалифицированных работников в определенных секторах). Наиболее позитивным из всех индикаторов является «несоответствие потребностей бизнеса и умений работников» — он находится на уровне 4,2, что означает, что компании не испытывают значимых трудностей с заполнением рабочих мест сотрудниками с нужными им навыками.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: рынок труда
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