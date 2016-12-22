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Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
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Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Экономика, 21:52
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Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия продолжает подниматься в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ, однако остается аутсайдером по качеству институтов. Политика ЦБ помогла бизнесу отвлечься от инфляции, теперь он вновь считает своей главной проблемой коррупцию
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Стабилизация макроэкономических условий позволила России подняться в рейтинге глобальной конкурентоспособности, который ежегодно готовит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Если год назад она находилась на 43-м месте, то теперь поднялась на 38-е из 137. Наибольшего прогресса среди четырех главных компонентов рейтинга Россия добилась в макроэкономической конъюнктуре,​ прибавив 38 позиций, Россия по этому критерию заняла 53-ю строчку. В среду доклад обсудят на семинаре в Минэкономразвития при участии министра Максима Орешкина.

Низкая инфляция не отменяет неопределенность

Ключевой фактор стабилизации — инфляция, которая «приближается к тому, что считается приемлемым уровнем», рассуждает вице-президент Центра стратегических разработок Владимир Княгинин. Кроме того, реализация планов по снижению бюджетного дефицита способствует повышению прогнозируемости экономической среды, добавляет он. Центробанк в 2017 году достиг таргета по инфляции в 4%, который установил еще пять лет назад, а по итогам августа рост потребительских цен в России и вовсе замедлился до 3,3% в годовом выражении.

Тем не менее экономика России по-прежнему зависит от сырьевого экспорта, а ее перспективы остаются неопределенными, указывают авторы рейтинга. Слабые места России — финансовый рынок (по этому критерию ее поставили на 107-е место), защита прав собственности (106-е место) и независимость судов (90-е место). Рост минимального размера оплаты труда и защита временной занятости, призванные повысить гибкость рынка труда, смогут оказать масштабный эффект на экономику только при восстановлении потребительской активности, рухнувшей из-за слабого рубля и высокой инфляции, отмечается в докладе.

Макроэкономические успехи России важны не только сами по себе, но и на фоне других стран, говорит российский координатор программы ВЭФ по конкурентоспособности стран Алексей Праздничных, поэтому «в следующем году если не будет резких улучшений в макроэкономике, то, вероятно, у России не будет большого подъема в рейтинге».

Алексей Праздничных (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Позиции России наиболее сильны в двух категориях, где оценки строятся на основе макроэкономической статистики: макроэкономика и размер рынка. Тогда как оценки, построенные на основе опросов экспертов, существенно меньше выделяются на фоне региональных средних», — отмечает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Ориентир для правительства

Рейтинг ВЭФ не играет большой роли для портфельных инвесторов, считает Исаков. «Для тех, кто собирается делать прямые инвестиции в конкретные проекты, требуется намного больше информации, чем содержит рейтинг. Рейтинг скорее служит популярным целевым ориентиром для правительства, желающего улучшить общие условия для широких классов инвесторов», — добавляет он. Продвижение в рейтинге конкурентоспособности было одним из контрольных показателей «дорожной карты» по улучшению инвестклимата в России, которую правительство утвердило еще в 2013 году. Согласно документу к 2015 году Россия должна занимать в нем 45-ю строчку (ровно так и произошло), а к 2018-му — 30-ю.

Инвесторы ориентируются на рейтинг ВЭФ, возражает Праздничных. Рост позиции России для них — позитивный сигнал, «говорящий, что ситуация меняется к лучшему», считает он.

Отстающие институты

При оценке конкурентоспособности страны в ВЭФ исследуют более ста индикаторов, а базовых показателей всего четыре: помимо макроэкономической ситуации это инфраструктура (как и в прошлом году, Россия здесь занимает 35-е место), здравоохранение и начальное образование (54-е место по сравнению с 62-м годом ранее), а также качество институтов. Из базовых характеристик с институтами у России дела обстоят хуже всего — хотя она и поднялась на пять строчек по этому критерию, но все равно заняла лишь 83-е место.

Институты — фундаментальный фактор, говорит Праздничных. «Он включает в себя ряд аспектов: все, что связано с правами собственности, с госуправлением. Нет развитых стран, где эти показатели были бы низкими», — поясняет эксперт.

Власти озабочены качеством институтов, констатирует Княгинин: преодоление административных барьеров прописано в программе правительства «Цифровая экономика», напоминает он. Другое дело, что ждать «прямого и быстрого действия» не стоит, потому что сейчас нужна «тонкая настройка», которая требует больших трудозатрат, рассуждает он. Однозначно сказать, что без улучшения качества институтов улучшение позиций в рейтинге невозможно, нельзя, но бизнес в любом случае требует «прозрачности, понятности и предсказуемости», указывает Княгинин: «Поэтому, конечно, это важнейший аспект создания делового климата».

Более того, при создании новых рынков в условиях цифровизации многие институты придется не только улучшать, а перезапускать заново, отмечает эксперт. Центр стратегических разработок, который разрабатывает программу для президента России, в основном концентрируется именно на институциональных изменениях (в отличие, например, от Минэкономразвития, которое в плане по ускорению темпов роста ВВП до 2025 года акцентирует внимание на точечных экономических мерах поддержки или налоговых механизмах). Впрочем, ни один из документов в полном объеме пока не опубликован.

Внимание на коррупцию

В прошлогоднем рейтинге на первое место среди ключевых проблем для ведения бизнеса в России вышла инфляция, которая в предыдущие пять лет не поднималась выше пятой строчки. Теперь же все вернулось на свои места: как и до 2016 года, главной проблемой названа коррупция (делит первое место с озабоченностью ставками налогов).

Растет не уровень коррупции, а озабоченность ею, обращает внимание вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова. Одни и те же масштабы коррупции в кризисные времена воспринимаются более болезненно, чем в условиях роста экономики, объясняет она. Сокращение экономики в прошлом году, по итогам которого и составлен рейтинг, продолжалось, хотя было и не таким сильным (0,2 против 2,8% в 2015-м).

Инфляция, по данным ВЭФ, в списке самых болезненных вопросов для ведения бизнеса в России откатилась на четвертое место, а на третьем оказался доступ к финансированию. В первую десятку также вошли администрирование налогов, низкий уровень образования работников, бюрократия и политическая нестабильность.

Стабильные чемпионы

Швейцария в рейтинге конкурентоспособности занимает первое место девятый год подряд. Но в тройке лидеров не обошлось без изменений: на второй строчке оказались США, находившиеся на третьей, которые поменялись местами с Сингапуром. В десятке лучших также Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия. Китай, крупнейший партнер России по БРИКС, находится на 27-м месте, Индия — на 39-м, ЮАР — на 47-м, Бразилия — на 81-​м.

«Глобальная конкурентоспособность будет все больше определяться инновационным потенциалом страны. Таланты будут становиться важнее капитала, мир движется от эпохи капитализма в эпоху талантов. Страны, готовые к четвертой промышленной революции и одновременно укрепляющие свои политические, экономические и социальные системы, станут победителями в конкурентной гонке будущего», — приводятся в сообщении ВЭФ слова его основателя Клауса Шваба.

Автор: Антон Фейнберг.
При участии: Екатерина Копалкина.
Теги: ВЭФ , конкурентоспособность
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