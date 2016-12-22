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Эксперты составили список ненужных налоговых льгот
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Эксперты составили список ненужных налоговых льгот
Экономика, 16:38
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Эксперты составили список ненужных налоговых льгот
Бюджетные льготы, которые оборачиваются для государства недополученными доходами, можно сократить, считают эксперты РАНХиГС. Они назвали неэффективными часть льгот по налогу на прибыль и НДС, а также вычет при покупке жилья
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бюджет ежегодно теряет триллионы рублей из-за налоговых льгот, а сами льготы при этом зачастую неэффективны — их можно отменить или хотя бы попробовать усовершенствовать. 25 льгот, которые не соответствуют критериям эффективности, выделили ведущий научный сотрудник РАНХиГС, экс-глава департамента бюджетной политики Минфина Илья Соколов и старший научный сотрудник Института Гайдара Татьяна Малинина.

По сути, льготы эквивалентны налоговым расходам бюджета. Неэффективными их можно считать, если они не востребованы, потери от них составляют, например, свыше 100 млн руб. ежегодно, а для достижения целей, которые преследует льгота, есть менее затратная альтернатива. В целом 25 неэффективных льгот приводят к выпадению доходов бюджета в размере 1 трлн руб., следует из расчетов авторов.

Большинство неэффективных льгот относятся к налогу на прибыль — из-за 12 таких льгот бюджет недополучает свыше 430 млрд руб. доходов. В основном это происходит из-за нулевой ставки на дивиденды, которые получают российские организации при стратегическом участии (не менее 50%) в капитале компаний (203,2 млрд руб.), нулевой ставки для производителей сельхозтоваров при продаже продукции (55,7 млрд руб.), невключения в налоговую базу доходов Внешэкономбанка (68,5 млрд руб.) и пониженной ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при зачислении налога в бюджеты регионов (88,5 млрд руб.).

Пониженная ставка по НДС для продовольственных товаров, товаров для детей и печатной продукции (10 вместо 18%) сокращает доходы на 278 млрд руб. А имущественный налоговый вычет при приобретении жилья лишает государство 151,1 млрд руб. в год. Освобождение от налогообложения доходов от продажи недвижимости, которая была в собственности не менее трех лет, по расчетам РАНХиГС, снижает доходы на 51,3 млрд руб.

Это лишь первичный анализ, но со льготами, которые не соответствуют даже первичным требованиям, нужно что-то делать — либо заменять субсидиями, либо ставить вопрос об их отмене, объясняет Соколов РБК. Второй этап — анализ эффекта льгот на макроуровне: надо понять, насколько они значимы для экономических показателей, в частности для благосостояния населения. Сделать это сложно, указывает Соколов, хотя такая возможность и есть: существуют методики, позволяющие сказать, оказывает ли влияние та или иная льгота на макропоказатели. Но однозначно оценить чистый эффект от конкретной льготы практически невозможно, отмечает эксперт.

Вопрос еще и в том, насколько ведомства, курирующие налоговые льготы в своих отраслях, готовы их отстаивать, добавляет Соколов.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Большое количество налоговых льгот и преференций ведет к выпадению доходов бюджета, эквивалентных 2,5–2,8% ВВП, приводится в докладе оценка Минфина. «Будучи прямой альтернативой бюджетным расходам, налоговые льготы в России отличаются преимущественно бессрочным характером, отсутствием адресности, несмотря на формальную нацеленность на решение определенных задач государственной политики, и выведены из-под бюджетного контроля. Как справедливо отмечает Минфин России, подобная практика создает предпосылки для снижения эффективности мер государственной политики, недооценки фактических объемов поддержки того или иного направления, неоптимального распределения ограниченных бюджетных ресурсов и в конечном итоге ведет к прямым потерям общественного благосостояния», — пишут авторы.

РБК направил запрос в Минфин. Ведомство ранее уже разработало план по инвентаризации налоговых льгот — из-за них бюджет, по оценке Минфина, потерял 2,4 трлн руб. в прошлом году (.pdf). При этом размер этих потерь стабильно растет, к 2020 году он при прочих равных должен достичь 2,77 трлн руб. Часть льгот ведомство хочет отменить и заменить прямыми субсидиями, писали «Ведомости».

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Автор: Антон Фейнберг.
Теги: бюджет , налоговые льготы
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