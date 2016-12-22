Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн

Киргизские трудовые мигранты за январь, февраль и март 2017 года вывели из России $433 млн, следует из отчетности, опубликованной на сайте Национального банка республики (.xls) .
За первый квартал 2016 года в Киргизию из России физические лица перевели $291 млн. Таким образом, за год сумма переводов увеличилась на 67%.
Это самое большое число переводов средств из России в Киргизию за все время, так как за первые три месяца 2017 года был побит рекорд января-марта 2013 года, когда в Киргизию перевели $411 млн.
Подавляющее большинство денежных переводов в Киргизию производится из России, затем идут переводы из стран дальнего зарубежья ($4,3 млн) и США ($2,6 млн).
Также выросла сумма переводов из Киргизии в Россию: в первом квартале 2016 года она составляла $70 млн, а за тот же период в 2017 году — $85,8 млн.
ТАСС со ссылкой на данные киргизских властей отмечает, что на заработках в России находится от 500 тыс. до 1 млн граждан Киргизии.