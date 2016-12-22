Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,48 EUR Нал. 64,11 63,30 USD Бирж. 56,71 -0,25 EUR Бирж. 63,57 -0,23 USD ЦБ. 56,07 -0,20 EUR ЦБ. 63,01 +0,09 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1938,14 -0,47% РТС 1076,79 -0,62% Brent 51,80 +0,92% DJIA 21082,95 +0,34% Nasdaq 6205,26 +0,69% FTSE 7520,96 +0,04%
Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн
Лента новостей
В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти 09:59, Общество Госдума отказалась от идеи отправлять призывникам электронные повестки 09:50, Политика СПЧ предложил Путину провести первую в истории административную амнистию 09:22, Общество На автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть машин 08:57, Общество Экс-президент Бразилии Руссефф потребовала вернуть ей пост главы страны 08:56, Политика Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн 08:46, Экономика Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ 08:39, Политика От чипсов до мытья окон: на чем зарабатывали первые советские кооператоры 08:01, Фотогалерея  5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах 08:00, Недвижимость Премьер-министр Черногории прокомментировал инцидент с Трампом 08:00, Политика  Нефть марки Brent упала ниже $51 впервые с 15 мая 07:16, Финансы Кремль захотел дистанцироваться от программы реновации Москвы 07:01, Политика The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере 06:52, Общество Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере 06:48, Общество «Коммерсантъ» назвал тип запущенного с Плесецка спутника Минобороны 05:55, Технологии и медиа «Ведомости» рассказали о переговорах акционеров АТБ о продаже банка 05:51, Финансы Более половины американцев назвали Россию врагом США 05:00, Политика Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России 04:12, Политика Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского» 03:35, Политика Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова 03:19, Общество СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией» 02:38, Политика Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в терроризме мужчин 02:29, Общество НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГ 01:35, Политика НАТО заявило о необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией 01:22, Политика СМИ сообщили о двукратном увеличении числа погибших боевиков в Чечне 00:41, Политика Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок 00:00, Бизнес Мэра Кишинева задержали сотрудники антикоррупционного центра Молдавии 25 май. 23:54, Политика Бывший топ-менеджер компании-создателя игры «Монополия» стал миллиардером 25 май. 23:53, Бизнес
Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн
Экономика, 08:46
0
Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн
За первые три месяца 2017 года работающие в России трудовые мигранты из Киргизии перевели на родину $433 млн, что на 67% больше, чем за тот же период в прошлом году
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Киргизские трудовые мигранты за январь, февраль и март 2017 года вывели из России $433 млн, следует из отчетности, опубликованной на сайте Национального банка республики (.xls) .

За первый квартал 2016 года в Киргизию из России физические лица перевели $291 млн. Таким образом, за год сумма переводов увеличилась на 67%.

Это самое большое число переводов средств из России в Киргизию за все время, так как за первые три месяца 2017 года был побит рекорд января-марта 2013 года, когда в Киргизию перевели $411 млн.

Поход за патентом: как мигранты завоевывают право на работу в России Еще 11 фото
Фотогалерея

Подавляющее большинство денежных переводов в Киргизию производится из России, затем идут переводы из стран дальнего зарубежья ($4,3 млн) и США ($2,6 млн).

Также выросла сумма переводов из Киргизии в Россию: в первом квартале 2016 года она составляла $70 млн, а за тот же период в 2017 году — $85,8 млн.

ТАСС со ссылкой на данные киргизских властей отмечает, что на заработках в России находится от 500 тыс. до 1 млн граждан Киргизии.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Киргизия , трудовые мигранты
Главное
Кремль захотел дистанцироваться от программы реновации Москвы Политика
Главное
Кремль захотел дистанцироваться от программы реновации Москвы Политика
Госдума отказалась от идеи отправлять призывникам электронные повестки Политика
Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку