Цена барреля нефти Brent выросла за день более чем на $2

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составила $59,03 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта, согласно данным торгов, находилась на подобном уровне 13 июля 2015 года

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Цена барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года превысила в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне $59. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз подобный показатель Brent пробивала 13 июля 2015 года.​

На пике стоимости​ в 21:21 мск этот показатель составил $59,03. В предыдущий торговый день, 22 сентября, стоимость барреля достигала отметки $56,91.

Цена фьючерса Brent росла весь понедельник, 25 сентября. Ранее, в 11:39 мск, стоимость барреля Brent пробила цену на уровне $57. Это произошло впервые с начала марта 2017 года. Рост нефтяных котировок тогда привел к укреплению рубля. В ходе торгов на Московской бирже стоимость доллара опускалась в этот день до 57,24 руб.

Позже, в 17:31 мск, стоимость фьючерса Brent​ поднялась на бирже ICE выше $58 за баррель. На пике стоимость барреля Brent тогда достигла отметки $58,05.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев связывал тогда рост цены на нефть с «заявлениями ОПЕК о следовании соглашению о добыче». «При этом представители картеля отметили значительное сокращение запасов. Добыча в США остается подавленной», — отмечал Евстифеев.