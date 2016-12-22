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В состав ОПЕК вошла еще одна страна
13:53
Евгений Калюков
В состав ОПЕК вошла еще одна страна
Фото: Akos Stiller / Bloomberg
Руководство картеля одобрило заявку, поданную Экваториальной Гвинеей. Экспорт нефти обеспечивает стране свыше 90% ее экспортных доходов

Новым членом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) стала Экваториальная Гвинея, сообщает Reuters со ссылкой на близкий к Министерству энергетики страны источник.

О готовности ОПЕК принять в свои ряды Экваториальную Гвинею сообщил журналистам на полях проходящего в Вене саммита картеля министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Заявку на вступление в ОПЕК Экваториальная Гвинея подала в январе 2017 года. Комментируя это решение, глава Министерства шахт, промышленности и энергетики страны Габриэль Мбага Обианг заявил тогда, что интересы Экваториальной Гвинеи полностью совпадают с интересами ОПЕК «в деле наилучшего обеспечения интересов нефтяной отрасли, Африки и глобальной экономики».

Экваториальная Гвинея — третий по величине производитель нефти в Тропической Африке (после уже входящих в ОПЕК Нигерии и Анголы). В 2015 году совокупные ее резервы в стране оценивались в 1,1 млрд барр., среднесуточный уровень добычи по итогам года составил 289 тыс. барр. нефти, что несколько больше, чем в Габоне, вернувшемся в состав ОПЕК в 2016 году.

В 2015 году общая стоимость отправленных Экваториальной Гвинеей на экспорт товаров составила $5,92 млрд, из которых $4,1 млрд (69%) составили доходы от экспорта сырой нефти, а еще $1,39 млрд (23%) — от экспорта нефтяного газа.

В конце 2016 года власти Экваториальной Гвинеи поддержали заключенное ОПЕК с не входящими в картель странами соглашение о сокращении объемов нефтедобычи. В первой половине 2017 года Экваториальная Гвинея должна сократить суточную добычу нефти на 12 тыс. барр..

В настоящее время в в ОПЕК входят 13 государств:​ Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эквадор. В ноябре 2016 года свое членство в картеле приостановила Индонезия. 

Теги
ОПЕК, экваториальная гвинея
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