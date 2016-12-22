СМИ узнали о предложении финансировать выплату к пенсии из бюджета

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Минфин предложил платить фиксированную часть пенсии из федерального бюджета. Это поможет при реализации налогового маневра 22/22, пишут «Ведомости»

Министерство финансов предложило профинансировать из федерального бюджета фиксированную выплату к пенсии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пять федеральных чиновников.

Взнос в Пенсионный фонд России сейчас составляет 22%. Из них 16 процентных пунктов учитываются в будущих пенсионных правах, а 6 п. п. составляет фиксированная выплата. В 2017 году выплата составляет 4,8 тыс руб.

По мнению чиновника финансово-экономического блока, предложение Минфина позволит сохранить пенсионные права граждан при налоговом маневре 22/22 (повышение НДС до 22% при одновременном снижении ставки страховых взносов с 30 до 22%). ​Предложенный маневр сокращает пенсионные права граждан, поскольку снижение ставки приходится именно на пенсионный взнос. Это вызывает недовольство у социального блока правительства.

Чиновник финансово-экономического блока заявил, что выплата фиксированной части пенсии за счет федерального бюджета не нарушит страховых принципов, но позволит сократить трансферт в ПФР. Из-за маневра он может возрасти в 1,6 раза.

Выплата страховых пенсий на треть состоит из федерального бюджета, еще две трети — собранные взносы. По закону в бюджете ПФР в 2017 году взносов будет на 4,3 трлн руб., на выплату страховых пенсий потребуется 6,4 трлн руб., остальные 2,1 трлн — бюджетный трансферт. В Минфине считают, что налоговый маневр приведет к увеличению трансферта еще на 1,4 трлн руб. Однако при принятия предложения ведомства и в случае не учета фиксированной выплаты как части страховой пенсии трансферт сократится до 1,2 трлн.

Эксперт, знакомый с расчетами, заявил, что повышение пенсионного возраста и ужесточение условий досрочных пенсий сократят трансферт до 600 млрд руб. Таким образом из-за налогового маневра трансферт снизится более чем втрое. Федеральный чиновник уверен, что на пенсионерах это не отразится. ​

Два федеральных чиновника заявили, что маневр вошел в план действий правительства на 2017–2025 гг., который премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину 19 мая. Однако параметры маневра пока не утверждены. Они и новые предложения Минфина обсудят 29 мая на совещании у главы правительства. Пресс-секретарь Наталья Тимакова отказалась комментировать эти данные. ​