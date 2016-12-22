Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,32 EUR Нал. 68,00 67,40 USD Бирж. 57,49 -0,06 EUR Бирж. 67,61 +0,02 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5640,00 -233,40 ММВБ 2062,90 -0,04% РТС 1130,57 -0,05% Brent 57,65 +0,56% DJIA 23273,96 -0,23% Nasdaq 6586,83 -0,64% FTSE 7523,67 -0,01%
Пострадавший от санкций США россиянин оспорил в апелляции штраф ФНС
Лента новостей
«Роснефть» выиграла суд на $185 млн у связанного с Курченко офшора 15:21, Бизнес Россия подтвердила разработку истребителя пятого поколения с Индией 15:18, Бизнес Киев отказал Саакашвили в политическом убежище 15:17, Политика Издатель Vogue отказался работать c фотографом из-за секс-скандала 15:16, Общество Сбербанк предпочел искусственный интеллект рекомендациям «Базеля» 15:11, Финансы Огонь Олимпиады-2018 зажгли в Древней Олимпии 15:10, Общество Сергей Миронов назвал полезным выдвижение Собчак в президенты 15:00, Политика В Нижнем Тагиле оперативников обвинили в смерти задержанного 14:43, Общество Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в $3 млрд в год 14:43, Экономика Додон заявил о «легитимности ниже плинтуса» у министра обороны Молдавии 14:37, Политика Эрдоган анонсировал наступление на курдов в сирийском Африне 14:35, Политика В Москве водитель начал получать штрафы из-за автомобиля-двойника 14:31, Авто Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС 14:22, Мнение Пострадавший от санкций США россиянин оспорил в апелляции штраф ФНС 14:21, Экономика Обострение конкуренции: что привело к дисбалансу на рынке удобрений 14:19, Партнерский материал Провокатор в маске лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак 14:14, Политика Памфилова рассказала о применении технологии блокчейн на выборах 14:10, Политика Как изменился Рунет за 10 лет 14:09, РБК и РАЭК Путин ответил на опасения о слишком низкой инфляции 14:05, Экономика Фельгенгауэр впервые после нападения обратилась к коллегам 13:56, Общество Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права 13:56, Политика Орешкин пообещал вывести десять российских городов в сотню лучших в мире 13:52, Общество Ключевые показатели легкой промышленности в России 13:49, РБК и легпром России Путин поручил разработать налоги на майнинг криптовалют 13:40, Экономика В Чечне возбудили уголовное дело после убийства бойцов Росгвардии 13:30, Общество Катар готов координировать с Россией политику на рынке газа 13:30, Бизнес Генпрокурор Украины заявил о подготовке Саакашвили переворота «коло рады» 13:28, Политика В Госдуме разрешат блокировать сайты нежелательных организаций без суда 13:27, Политика
Пострадавший от санкций США россиянин оспорил в апелляции штраф ФНС
Экономика, 14:21
0
Пострадавший от санкций США россиянин оспорил в апелляции штраф ФНС
Проживающий в Лондоне россиянин, которого ФНС оштрафовала на 31 млн руб. за «незаконную» валютную операцию, оспорил штраф в апелляции. Суд первой инстанции в октябре поддержал ФНС в этом прецедентном споре
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянин Николай Кузнецов, оштрафованный налоговой инспекцией на 31 млн руб. за репатриацию своих случайно замороженных из-за санкций США денег транзитом через иностранный счет, подал апелляцию на решение Измайловского районного суда Москвы, отказавшегося отменять этот штраф. О подаче апелляции РБК сообщил сам Кузнецов и подтвердил представитель Московского городского суда.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова со ссылкой на информацию Измайловского райсуда сообщила РБК, что «апелляционная жалоба гражданина Николая Вячеславовича Кузнецова поступила в Измайловский суд 23 октября». «Дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена», — уточнила Солопова.

Дело Кузнецова вызвало резонанс, поскольку россиянин сначала пострадал от американских экономических санкций (его законный валютный перевод из Транскапиталбанка в подсанкционный Мособлбанк был заблокирован американским банком-корреспондентом), а затем инспекция ФНС наложила на него административный штраф в 75% от суммы перевода из-за того, что деньги после разблокировки были возвращены сначала на иностранный счет Кузнецова, а не прямиком на российский.

Чрезмерная жесткость и неоднозначность российского валютного законодательства привели к тому, что правительство решило поправить закон о валютном регулировании с 1 января 2018 года — уточнить понятие валютного резидентства и сферу действия валютных ограничений. Если бы такие поправки действовали, например, с 2015 года, Кузнецов не попал бы под штраф ФНС, но правительство планирует распространить их только на период начиная с 2017 года.

Живущих за рубежом более полугода россиян избавят от валютного контроля
Экономика

Основанием для штрафа ФНС стало зачисление в 2016 году валютных средств Кузнецова, разблокированных банком Standard Chartered, на счет россиянина в британском Barclays. Кузнецов с 2014 года проживает и работает в Великобритании, и Standard Chartered соглашался перечислить размороженные деньги только на счет в Barclays. Налоговая посчитала Кузнецова валютным резидентом России и трактовала спорную операцию как зачисление средств на счет резидента в иностранном банке, минуя счет в российском банке, что запрещено действующим законом о валютном контроле. По действующему закону российскому гражданину, постоянно проживающему за рубежом, достаточно приехать на родину хотя бы на один день, чтобы снова стать валютным резидентом. Внесенные в Госдуму поправки правительства выведут из-под ограничений на валютные операции россиян, которые проводят за рубежом в общей сложности более полугода (от 183 дней) в календарном году независимо от краткосрочных приездов в Россию за это время.

 



 

Авторы: Иван Ткачёв, Егор Губернаторов.
Теги: ФНС , штраф , валютный контроль , санкции США
Главное
Путин поручил разработать налоги на майнинг криптовалют Экономика
Главное
Путин поручил разработать налоги на майнинг криптовалют Экономика
Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в $3 млрд в год Экономика
Додон заявил о «легитимности ниже плинтуса» у министра обороны Молдавии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку