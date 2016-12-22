Пострадавший от санкций США россиянин оспорил в апелляции штраф ФНС

Проживающий в Лондоне россиянин, которого ФНС оштрафовала на 31 млн руб. за «незаконную» валютную операцию, оспорил штраф в апелляции. Суд первой инстанции в октябре поддержал ФНС в этом прецедентном споре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянин Николай Кузнецов, оштрафованный налоговой инспекцией на 31 млн руб. за репатриацию своих случайно замороженных из-за санкций США денег транзитом через иностранный счет, подал апелляцию на решение Измайловского районного суда Москвы, отказавшегося отменять этот штраф. О подаче апелляции РБК сообщил сам Кузнецов и подтвердил представитель Московского городского суда.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова со ссылкой на информацию Измайловского райсуда сообщила РБК, что «апелляционная жалоба гражданина Николая Вячеславовича Кузнецова поступила в Измайловский суд 23 октября». «Дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена», — уточнила Солопова.

Дело Кузнецова вызвало резонанс, поскольку россиянин сначала пострадал от американских экономических санкций (его законный валютный перевод из Транскапиталбанка в подсанкционный Мособлбанк был заблокирован американским банком-корреспондентом), а затем инспекция ФНС наложила на него административный штраф в 75% от суммы перевода из-за того, что деньги после разблокировки были возвращены сначала на иностранный счет Кузнецова, а не прямиком на российский.

Чрезмерная жесткость и неоднозначность российского валютного законодательства привели к тому, что правительство решило поправить закон о валютном регулировании с 1 января 2018 года — уточнить понятие валютного резидентства и сферу действия валютных ограничений. Если бы такие поправки действовали, например, с 2015 года, Кузнецов не попал бы под штраф ФНС, но правительство планирует распространить их только на период начиная с 2017 года.

Основанием для штрафа ФНС стало зачисление в 2016 году валютных средств Кузнецова, разблокированных банком Standard Chartered, на счет россиянина в британском Barclays. Кузнецов с 2014 года проживает и работает в Великобритании, и Standard Chartered соглашался перечислить размороженные деньги только на счет в Barclays. Налоговая посчитала Кузнецова валютным резидентом России и трактовала спорную операцию как зачисление средств на счет резидента в иностранном банке, минуя счет в российском банке, что запрещено действующим законом о валютном контроле. По действующему закону российскому гражданину, постоянно проживающему за рубежом, достаточно приехать на родину хотя бы на один день, чтобы снова стать валютным резидентом. Внесенные в Госдуму поправки правительства выведут из-под ограничений на валютные операции россиян, которые проводят за рубежом в общей сложности более полугода (от 183 дней) в календарном году независимо от краткосрочных приездов в Россию за это время.









