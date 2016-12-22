Предельный размер таможенных сборов предложили повысить вдвое

Максимальный размер таможенных сборов может увеличиться с 30 тыс. до 60 тыс. руб. Это может ударить по малому бизнесу и интернет-торговле, говорят эксперты

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Предельный размер таможенных сборов может вырасти с 30 тыс. до 60 тыс. руб., следует из новой версии федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Документ разработал Минфин, он опубликован на сайте regulation.gov.ru. Сейчас он находится на стадии публичного обсуждения.

«Размер таможенных сборов за таможенные операции, таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с отзывом таможенной декларации, ограничивается примерной стоимостью затрат таможенных органов на совершение действий, в связи с которыми установлен таможенный сбор, и не может превышать ‎60 тыс. руб.», — говорится в тексте закона. Он, по планам разработчиков, должен вступить в силу в 2018 году.

В предыдущей версии документа, которая была принята в 2010 году, предельный размер таможенных сборов установлен в размере 100 тыс. руб. Однако, как пояснили РБК в пресс-службе Минфина, после вступления России в ВТО «были приняты определенные обязательства, исходя из которых на тот момент была рассчитана цифра 30 тыс. руб.», а в законе осталась старая цифра. Федеральная таможенная служба (ФТС) в четверг не ответила на запрос РБК.

Нынешнее увеличение ставки «связано с ростом издержек таможенных органов на совершение таможенных операций — с 2011 по 2018 год произошла некоторая индексация цен», объясняют в Минфине. Накопленная инфляция в 2011–2016 годах составила 59,7%. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2017 года цены вырастут на 3,8%.

Таможенные сборы — это обязательные платежи, которые взимаются за совершение таможенными органами операций, связанных с выпуском товаров (действие, которое позволяет пользоваться товарами в соответствии с заявленной таможенной процедурой).​ Заплатить таможенный сбор нужно будет и за таможенное сопровождение и хранение товаров. Сбор распространяется на юридических лиц, для физических лиц действует другой порядок, поясняет старший юрист «Пепеляев Групп» Александр Стрижов.

Необязательный максимум

В то же время рост предельного размера сбора по умолчанию не означает, что всем компаниям придется платить за таможенные операции по 60 тыс. руб. Дело в том, что ставки по сборам дифференцированы и зависят от стоимости товаров, проходящих через границу. Сейчас минимальная ставка составляет 500 руб., эти деньги компании обязаны уплатить за товары, таможенная стоимость которых в совокупности не превышает 200 тыс. руб. Максимальная ставка в 30 тыс. руб. применяется в отношении товаров совокупной стоимостью свыше 10 млн руб. Эти ставки прописаны не в законе о таможенном регулировании, а в отдельном постановлении правительства, которое было принято еще в декабре 2004 года. В новой версии закона о таможенном регулировании об изменениях в отношении ставок не говорится.

«Это (таможенный сбор. — РБК) не особо большая сумма; как правило, импортеры на нее не обращают внимания. Конечно, это дополнительные расходы, издержки для них, — говорит Стрижов. — Для крупных импортеров это незначительно, для маленьких это может быть заметно». Он указывает, что 60 тыс. руб. — сумма за максимальный объем поставки, который осуществляется далеко не каждым импортером. Но логично предположить, что вслед за ней вырасти могут и другие ставки, рассуждает эксперт.

Интернет-торговля под ударом

Эффект от роста таможенных сборов для компаний будет «относительным», говорит член президиума генерального совета «Деловой России» Михаил Левчук. Крупный и средний бизнес хотя и не будет доволен ростом ставок, но в целом для него это не будет принципиальным, объясняет эксперт: эта сумма «растворится» в стоимости крупных покупок. Важной эта история может стать для интернет-торговли, весомую часть которой составляют «энтузиасты и малый бизнес», подчеркивает Левчук.

При этом рост сборов скорее важен для импортеров — он не должен повлиять на экспорт, объясняет представитель Российского экспортного центра (РЭЦ). «В настоящее время ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций при экспорте товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, установлены в размере 750 руб. Данные ставки не зависят от стоимости экспортируемых товаров», — объясняет он.

Увеличение размера сборов выглядит незначительным, но сам прецедент важен, говорит директор Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. Все компании, связанные с интернет-торговлей, в России заточены на импорт; увеличение сбора, не сопровождающееся дополнительными льготами для отечественных производителей, станет для рынка ощутимым, уверен он. Цены для российских потребителей, по его мнению, «несомненно», вырастут. И дело не только в том, что в них будет заложен увеличенный сбор, говорит Иванов: нужно «учитывать психологический фактор», возможное повышение ставок может выступить для компаний обоснованием для дополнительного роста цен.