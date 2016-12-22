Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 59,16 EUR Нал. 70,27 69,72 USD Бирж. 59,20 +0,14 EUR Бирж. 69,88 +0,15 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1973,50 +0,76% РТС 1049,96 +0,48% Brent 51,98 -1,03% DJIA 21802,35 -0,04% Nasdaq 6265,64 -0,20% FTSE 7407,06 +0,33%
Предельный размер таможенных сборов предложили повысить вдвое
Лента новостей
Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 21:03, РБК и Билайн Число лишившихся поездки в Турцию клиентов Ted Travel оценили в 7,5 тыс. 20:57, Общество Полиция Чарльстона сообщила о стрельбе в центре города 20:57, Общество Адвокат попросил проверить магазины рэпера Басты на пропаганду криминала 20:55, Общество Раненые при взрыве в Киеве оказались родственниками снайпера из зоны АТО 20:45, Общество Путин поучаствует в открытии чемпионата мира по дзюдо в Венгрии 20:36, Политика Зарезавшего трех человек на ГАЗе арестовали 20:33, Общество УЕФА назвал лучшего футболиста сезона 20:22, Спорт Траты туристов из России в Европе выросли на треть за июль 20:18, Финансы Предельный размер таможенных сборов предложили повысить вдвое 20:13, Экономика Европейские киноакадемики призвали «немедленно» освободить Серебренникова 20:09, Общество Арабские инвесторы собрались купить 16% Eurasia Drilling 20:05, Бизнес Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Утрехт». Онлайн 20:00, Спорт Получивший помощь Ростуризма оператор Ted Travel приостановил работу 20:00, Общество Определились соперники «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов 19:54, Спорт В клубе «Рабица» рассказали об оставшейся в полиции соковыжималке 19:51, Общество Город на пепелище: как живет Ростов-на-Дону после пожара 19:50, Общество Я как Терминатор: история самого известного биохакера Роба Спенса 19:48, Технологии и медиа СМИ узнали о лишении доступа к SWIFT двух российских банков из-за санкций 19:48, Финансы В МЧС допустили поджоги как причину пожаров в Волгоградской области 19:43, Общество Пенсия, эмиссия, экология: какие проблемы придется решать государствам 19:38, РБК, Сколково и АльфаСтрахование «Фонтанка» попросила силовиков защитить автора статей о «ЧВК Вагнера» 19:33, Общество Парадный визит: зачем министр обороны США приезжал в Киев 19:27, Политика Многослойный конфликт: что ждет Сирию после победы над ИГ 19:25, Мнение Умер главный балетмейстер Театра классического балета Владимир Василёв 19:11, Общество Конфликт автомобилистов у метро «Динамо» в Москве закончился стрельбой 19:05, Общество Британская сеть детских товаров Mamas&Paрas заявила об уходе из России 19:02, Бизнес Эксперты оценили переплату за поездки в США из-за визовых ограничений 18:59, Бизнес
Предельный размер таможенных сборов предложили повысить вдвое
Экономика, 20:13
0
Предельный размер таможенных сборов предложили повысить вдвое
Максимальный размер таможенных сборов может увеличиться с 30 тыс. до 60 тыс. руб. Это может ударить по малому бизнесу и интернет-торговле, говорят эксперты
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Предельный размер таможенных сборов может вырасти с 30 тыс. до 60 тыс. руб., следует из новой версии федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Документ разработал Минфин, он опубликован на сайте regulation.gov.ru. Сейчас он находится на стадии публичного обсуждения.

«Размер таможенных сборов за таможенные операции, таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с отзывом таможенной декларации, ограничивается примерной стоимостью затрат таможенных органов на совершение действий, в связи с которыми установлен таможенный сбор, и не может превышать ‎60 тыс. руб.», — говорится в тексте закона. Он, по планам разработчиков, должен вступить в силу в 2018 году.

В предыдущей версии документа, которая была принята в 2010 году, предельный размер таможенных сборов установлен в размере 100 тыс. руб. Однако, как пояснили РБК в пресс-службе Минфина, после вступления России в ВТО «были приняты определенные обязательства, исходя из которых на тот момент была рассчитана цифра 30 тыс. руб.», а в законе осталась старая цифра. Федеральная таможенная служба (ФТС) в четверг не ответила на запрос РБК.

Нынешнее увеличение ставки «связано с ростом издержек таможенных органов на совершение таможенных операций — с 2011 по 2018 год произошла некоторая индексация цен», объясняют в Минфине. Накопленная инфляция в 2011–2016 годах составила 59,7%. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2017 года цены вырастут на 3,8%.

Таможенные сборы — это обязательные платежи, которые взимаются за совершение таможенными органами операций, связанных с выпуском товаров (действие, которое позволяет пользоваться товарами в соответствии с заявленной таможенной процедурой).​ Заплатить таможенный сбор нужно будет и за таможенное сопровождение и хранение товаров. Сбор распространяется на юридических лиц, для физических лиц действует другой порядок, поясняет старший юрист «Пепеляев Групп» Александр Стрижов.

Необязательный максимум

В то же время рост предельного размера сбора по умолчанию не означает, что всем компаниям придется платить за таможенные операции по 60 тыс. руб. Дело в том, что ставки по сборам дифференцированы и зависят от стоимости товаров, проходящих через границу. Сейчас минимальная ставка составляет 500 руб., эти деньги компании обязаны уплатить за товары, таможенная стоимость которых в совокупности не превышает 200 тыс. руб. Максимальная ставка в 30 тыс. руб. применяется в отношении товаров совокупной стоимостью свыше 10 млн руб. Эти ставки прописаны не в законе о таможенном регулировании, а в отдельном постановлении правительства, которое было принято еще в декабре 2004 года. В новой версии закона о таможенном регулировании об изменениях в отношении ставок не говорится.

«Это (таможенный сбор. — РБК) не особо большая сумма; как правило, импортеры на нее не обращают внимания. Конечно, это дополнительные расходы, издержки для них, — говорит Стрижов. — Для крупных импортеров это незначительно, для маленьких это может быть заметно». Он указывает, что 60 тыс. руб. — сумма за максимальный объем поставки, который осуществляется далеко не каждым импортером. Но логично предположить, что вслед за ней вырасти могут и другие ставки, рассуждает эксперт.

Интернет-торговля под ударом

Эффект от роста таможенных сборов для компаний будет «относительным», говорит член президиума генерального совета «Деловой России» Михаил Левчук. Крупный и средний бизнес хотя и не будет доволен ростом ставок, но в целом для него это не будет принципиальным, объясняет эксперт: эта сумма «растворится» в стоимости крупных покупок. Важной эта история может стать для интернет-торговли, весомую часть которой составляют «энтузиасты и малый бизнес», подчеркивает Левчук.

При этом рост сборов скорее важен для импортеров — он не должен повлиять на экспорт, объясняет представитель Российского экспортного центра (РЭЦ). «В настоящее время ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций при экспорте товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, установлены в размере 750 руб. Данные ставки не зависят от стоимости экспортируемых товаров», — объясняет он.

Увеличение размера сборов выглядит незначительным, но сам прецедент важен, говорит директор Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. Все компании, связанные с интернет-торговлей, в России заточены на импорт; увеличение сбора, не сопровождающееся дополнительными льготами для отечественных производителей, станет для рынка ощутимым, уверен он. Цены для российских потребителей, по его мнению, «несомненно», вырастут. И дело не только в том, что в них будет заложен увеличенный сбор, говорит Иванов: нужно «учитывать психологический фактор», возможное повышение ставок может выступить для компаний обоснованием для дополнительного роста цен.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , малый бизнес , таможня , интернет-торговля , сборы
Главное
Путин в Крыму провел закрытую встречу с лидером «Украинского выбора» Политика
Материалы по теме
Помощник Путина поддержал повышение пошлин на импортную электронику Экономика
Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 33% на российскую сталь Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку