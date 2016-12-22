Правительство поручило ВЭБу финансирование проектов «Цифровой экономики»

Правительство поручило трем министерствам разработать механизм и продумать объемы финансирования программы «Цифровая экономика» через Внешэкономбанк. Наблюдательный совет Внешэкономбанка должен рассмотреть эти вопросы в октябре

Фото: Олег Яковлев / РБК

​Финансирование высокотехнологичных проектов в рамках программы «Цифровая экономика» будет осуществляться через Внешэкономбанк. Об этом говорится в решении по итогам совещания о реализации программы «Цифровая экономика», опубликованном на сайте правительства 24 августа 2017 года.

Само совещание в правительстве состоялось 15 августа. По его итогам три министерства и Внешэкономбанк получили поручение разработать предложения по объемам и созданию механизма финансирования проектов «Цифровой экономики».

«Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) совместно с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» <...> разработать предложения по объемам и механизмам финансирования Внешэкономбанком высокотехнологичных и инновационных проектов, реализуемых в том числе в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», и обеспечить рассмотрение указанных предложений на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка», — говорится в документе.

Как следует из протокола совещания, с которым ознакомился РБК, заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором будут решаться вопросы финансирования программы, состоится в октябре 2017 года.

Во вступительном слове на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, речь идет не только о финансировании программы, но и об устранении административных барьеров для ее реализации. «Чтобы бизнес приходил в «цифру», надо подумать, какую финансовую поддержку ему оказать, налоговые режимы создать, административные барьеры устранить. Законодательство не должно сковывать предпринимательскую деятельность и научную мысль. Оно должно адаптироваться, и здесь пределы его расширения достаточно серьезные. Они ограничиваются лишь прямым нарушением закона или вопросами, связанными с национальной безопасностью», — заявил он тогда.

Программа «Цифровая экономика» была утверждена распоряжением правительства от 28 июля 2017 года, она будет действовать до 2024 года. По словам Медведева, цель программы — внедрение цифровых технологий «во всех областях жизни». По его словам, они должны использоваться «и в экономике, и в предпринимательстве как социальной деятельности, и в госуправлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве».

Как ранее писал РБК, согласно программе «Цифровая экономика», к 2024 году в России должно появиться как минимум десять высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий, а именно в «больших данных», нейротехнологиях, квантовых технологиях, промышленном интернете, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности и др. Кроме того, должно быть создано десять «отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики», в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и «умного» города. К этому моменту в стране также должно успешно работать 500 малых и средних предприятий «в сфере создания цифровых технологий», а вузы будут выпускать по 120 тыс. специалистов в сфере IT в год. Кроме того, должно быть реализовано не менее 30 исследовательских проектов в области цифровой экономики с объемом бюджета не менее 100 млн руб.

Для реализации программы планируется создать также некоммерческую организацию, в состав которой войдут «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler & Co, «Ростех», «Росатом», Сбербанк, «Ростелеком», фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив, заявлял Медведев. НКО будет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы «Цифровая экономика», оценивать эффективность реализации программы, а также станет совещательным органом управления, определяющим стратегические и технические вопросы.

Для оперативного управления реализацией программы создана подкомиссия, которую возглавил первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов.