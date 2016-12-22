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Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн
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Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн
Экономика, 00:19
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Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн
Сверхамбициозный бюджетный план президента США Дональда Трампа построен на сомнительной арифметике, заявили в американских СМИ несколько экономистов. Фактически команда Трампа дважды посчитала одни и те же $2 трлн дополнительных доходов, предполагают они
Фото: Matt Rourke / AP

Представленный сегодня долгосрочный бюджетный план Белого дома предполагает выход на бездефицитный бюджет к 2027 году. Это будет достигнуто за счет совокупных сокращений расходов на $3,56 трлн за десять лет, а также за счет дополнительных доходов на $2,06 трлн за тот же период. Таким образом, команда Трампа планирует сократить бюджетные дефициты в общей сложности на $5,63 трлн, следует из материалов к проекту бюджета на сайте Белого дома.

$2,06 трлн — это предполагаемый накопленный «эффект от ответной реакции экономики» на стимулирующую бюджетную политику Трампа, в частности, от обещанного сокращения налогов. Иными словами, администрация прогнозирует, что доходы бюджета в сумме за 10 лет окажутся на $2 трлн больше, чем если бы бюджетная политика не менялась.

В то же время ранее американские чиновники давали понять, что налоговая реформа, детали которой до сих пор не прояснены, будет нейтральной для бюджета, то есть потери от сокращения налоговых ставок будут компенсированы последующим увеличением налоговых поступлений за счет более высокого роста экономики (увеличения налогооблагаемых доходов домохозяйств и прибылей корпораций).

Получается, что налоговая реформа будет более чем нейтральной для бюджетных доходов, пишет The Wall Street Journal, что противоречит высказываниям экономических советников Трампа. Прирост налоговых поступлений за счет ускорения экономики не только компенсирует потери из-за снижения ставок, но и принесет в казну дополнительные $2 трлн. Такое же противоречие видит непартийный Комитет в поддержку ответственного федерального бюджета (не поддерживает ни республиканцев, ни демократов), следует из аналитического поста на его сайте.

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс в колонке для Washington Post предположил, что расчеты властей построены на «логической ошибке, за которую студенту можно поставить неуд на экзамене по начальному курсу экономики». По его словам, это все равно что инвестировать в компанию, получить рост выручки, но при расчете прибыли не учесть стоимость инвестиций. «Бюджет президента Трампа включает математическую ошибку на $2 трлн», — еще более категоричен заголовок Time.

Бюджетный план Белого дома учитывает ожидаемые выгоды от сокращения налогов, но не учитывает потери, считает старший научный сотрудник Петерсоновского института мировой экономики Джейсон Ферман (бывший главный советник Барака Обамы по экономике). Если налоговый план Трампа нейтрален с точки зрения доходов, то в бюджете должны быть $2 трлн дополнительных поступлений за счет экономического роста, но и $2 трлн потерь за счет снижения налоговых ставок, приводит его мнение Washington Post.

Как отмечает WSJ, представитель бюджетного управления Белого дома Джон Чвартацки опроверг сообщения об ошибке двойного счета в бюджетном плане, заявив, что «бюджет считает доходы от экономического роста только один раз». Но без деталей налогового плана бюджетная математика остается непрозрачной.

Прогнозы экономического роста, заложенные в бюджетный проект, нереалистичны, отмечает Комитет в поддержку ответственного федерального бюджета. Администрация Трампа закладывает рост ВВП на 3% начиная с 2021 года, но это значительно превосходит ожидания сторонних экспертов и потребует более сильных экономических результатов, чем в 1990-х.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: бюджет США , Дональд Трамп , экономисты
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