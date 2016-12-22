СМИ сообщили о предстоящей отставке трех замов главы Минэкономразвития

В ближайшее время пост заместителя главы Минэкономразвития могут покинуть Олег Фомичев, Сергей Назаров и Алексей Груздев. Об этом рассказали источники «Газеты.ру» в правительстве

Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Три заместителя главы Минэкономразвития могут покинуть свой пост. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, уволиться из ведомства может статс-секретарь министерства Олег Фомичев, проработавший в Минэкономразвития 17 лет. Предположительно, он перейдет в бизнес-школу «Сколково». Источник РБК в Минэкономразвития говорил, что Фомичев уйдет, а на его место придет Михаил Расстригин из ВТБ. РБК направил запрос в «ВТБ Капитал».

Также, по информации «Газеты.ру»,​ из министерства уйдут заместители министра Сергей Назаров и Алексей Груздев.

«У нас нет такой информации», — прокомментировал РБК статью о грядущих отставках в руководстве ведомства представить Минэкономразвития.

20 октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что планируют подыскать человека на должность замглавы ведомства из числа победителей конкурса «Лидеры России». Ранее в октябре Орешкин заявил, что министерство испытывает нехватку хороших специалистов, и предложил желающим устроиться на работу присылать свои резюме ему в Facebook. Позднее министр отметил, что получил более 400 резюме, после «первичной обработки» их осталось 264.



Осенью два замминистра экономического развития были назначены врио губернатора: Станислав Воскресенский — Ивановской области, а Александр Цибульский — Ненецкого АО. Кроме того, их коллега по Минэкономразвития Николай Подгузов возглавил «Почту России». 13 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении курировавшего вопросы госзакупок Евгения Елина от должности заместителя министра экономического развития.