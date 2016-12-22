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Минсельхоз и Минпромторг подвели итоги пятилетия России в ВТО
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Минсельхоз и Минпромторг подвели итоги пятилетия России в ВТО
Экономика, 08:40
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Минсельхоз и Минпромторг подвели итоги пятилетия России в ВТО
Пять лет назад Россия присоединилась к ВТО. Решение было оправданным, уверены в Минпромторге и Минсельхозе: торговая политика стала более предсказуемой, механизмы ВТО защищают экспортеров даже в условиях санкций
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В августе 2012 года по итогам длившихся 18 лет переговоров Россия стала 156-й страной-членом ВТО — организации, созданной с целью либерализации международной торговли. Вступление России в ВТО позволило заложить «прочные и предсказуемые основы на российском рынке для всех его участников», заявили РБК в Минпромторге, подводя итог пяти лет участия в организации. «Имплементация правил ВТО в национальное законодательство способствовала укреплению позиций России на международной арене», — утверждают в министерстве, напоминая, что членство в ВТО дало возможность инициировать разбирательства в рамках механизма разрешения споров. По состоянию на август 2017 года Россия инициировала шесть разбирательств в рамках ВТО. Третейская группа ВТО в 2017 году рассмотрит, в частности, действующую в ЕС методологию корректировки в рамках антидемпинговых расследований и ограничительные меры ЕС в рамках «третьего энергопакета», отметил собеседник РБК.

В Минсельхозе главным итогом пятилетнего членства России в ВТО называют возможность соблюдения странами-партнерами правил справедливой торговли, а также решение вопросов доступа российских товаров на зарубежные рынки. «Институт соглашений о зонах свободной торговли является мощным инструментом поддержки экспорта. Россия в составе ЕАЭС принимает активное участие в переговорах по заключению преференциальных соглашений с третьими странами», — отметил представитель Минсельхоза в беседе с РБК.

Санкции и ВТО

Механизмы ВТО (периодические обзоры торговой политики членов организации, разрешение споров, участие в повестке Дохийского раунда) позволяют защищать экспортеров в рамках международного права ВТО и формировать новые правила многосторонней торговли, говорят в Минсельхозе. Отвечая на вопрос, нуждаются ли механизмы ВТО в корректировке в контексте санкционной политики, в министерстве напомнили, что Россия ввела ответные меры на санкции против ряда стран. Страна-член ВТО может предпринимать любые действия для защиты существенных интересов своей безопасности, если они принимаются в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях, отметили в Минсельхозе.

В Минпромторге уверены, что механизмы ВТО не должны подвергаться корректировке из-за введения санкций. Санкции тормозят развитие торгово-экономических отношений, но это «скорее свидетельствует о необходимости корректировки санкционной политики, нежели всеми признанного международного инструментария», — говорят в министерстве.

Подводя итоги

Пять лет в ВТО — небольшой срок, который сопровождался серьезными политическими и экономическими вызовами для страны, говорят в Минпромторге, утверждая, что Россия показала себя способной адаптироваться к новым условиям и принимать участие в выработке правил многосторонней торговли. «Инструменты ВТО продолжают оставаться эффективным механизмом продвижения внешнеторговых интересов России», — считают в министерстве.

Замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко напомнил, что в ВТО существуют механизмы пересмотра принятых обязательств и при необходимости их можно использовать. Обязательства по сельскохозяйственным товарам пока не пересматривались, но сейчас с отраслевыми союзами и ассоциациями проводится работа по ревизии принятых обязательств, отметил он.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: Минпромторг , Минсельхоз
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