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Россия даст Белоруссии в долг еще $700 млн сроком на десять лет
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Россия даст Белоруссии в долг еще $700 млн сроком на десять лет
Экономика, 13:29
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Россия даст Белоруссии в долг еще $700 млн сроком на десять лет
В соответствии с распоряжением правительства кредит будет выдан «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» для погашения ранее выданных кредитов
Дмитрий Медведев

Глава правительства России Дмитрий Медведев одобрил предоставление Белоруссии государственного кредита на общую сумму в $700 млн. Распоряжение о подписании соответствующего соглашения опубликовано на портале раскрытия правовой информации.

В соответствии с проектом соглашения о выделении Минску нового кредита деньги будут выделены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» для погашения ранее выданных Россией кредитов.

«Средства кредита предоставляются в российских рублях … на цели погашения и обслуживания в 2017 году государственного долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией», — говорится в документе.

Погасить новый кредит Белоруссия должна в течение десяти лет, ежегодно выплачивая двумя траншами суммы размером от $35 млн до $133 млн. Кроме того, за пользование кредитом Белоруссия должна выплачивать проценты по ставке, равной ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах плюс маржа.

Все платежи по долгу должны производиться либо в долларах, либо в рублях.

На конец 2016 года, по данным платежного баланса Союзного государства в версии Банка России, общая задолженность Белоруссии перед Россией составляла почти $6,4 млрд. В 2017 году Минск должен был вернуть с учетом процентов $741 млн, однако в январе—апреле было погашено только $120 млн.

В конце мая министр финансов Белоруссии Владимир Амарин сообщил о переговорах о привлечении у России госкредита на $700 млн на рефинансирование своих обязательств.

В июне стало известно, что иностранные заемщики не вернули российскому правительству более $1 млрд долга, который должен был быть выплачен в этом году.

Замминистра финансов Сергей Сторчак тогда подтвердил РБК, что кто-то не вернул России кредит в срок, но отказался раскрывать детали: «Мы не называем эту страну, программа государственных кредитов носит гриф «секретно».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: кредит , Белоруссия
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