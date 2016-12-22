Россия даст Белоруссии в долг еще $700 млн сроком на десять лет

Глава правительства России Дмитрий Медведев одобрил предоставление Белоруссии государственного кредита на общую сумму в $700 млн. Распоряжение о подписании соответствующего соглашения опубликовано на портале раскрытия правовой информации.
В соответствии с проектом соглашения о выделении Минску нового кредита деньги будут выделены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» для погашения ранее выданных Россией кредитов.
«Средства кредита предоставляются в российских рублях … на цели погашения и обслуживания в 2017 году государственного долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией», — говорится в документе.
Погасить новый кредит Белоруссия должна в течение десяти лет, ежегодно выплачивая двумя траншами суммы размером от $35 млн до $133 млн. Кроме того, за пользование кредитом Белоруссия должна выплачивать проценты по ставке, равной ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах плюс маржа.
Все платежи по долгу должны производиться либо в долларах, либо в рублях.
На конец 2016 года, по данным платежного баланса Союзного государства в версии Банка России, общая задолженность Белоруссии перед Россией составляла почти $6,4 млрд. В 2017 году Минск должен был вернуть с учетом процентов $741 млн, однако в январе—апреле было погашено только $120 млн.
В конце мая министр финансов Белоруссии Владимир Амарин сообщил о переговорах о привлечении у России госкредита на $700 млн на рефинансирование своих обязательств.
В июне стало известно, что иностранные заемщики не вернули российскому правительству более $1 млрд долга, который должен был быть выплачен в этом году.
Замминистра финансов Сергей Сторчак тогда подтвердил РБК, что кто-то не вернул России кредит в срок, но отказался раскрывать детали: «Мы не называем эту страну, программа государственных кредитов носит гриф «секретно».