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Россия пересмотрела список запрещенных белорусских поставщиков продуктов
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20:10
Россия пересмотрела список запрещенных белорусских поставщиков продуктов

Российские власти сняли часть ранее введенных ограничений на поставки молочной продукции из Белоруссии. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы очень интенсивно обсуждали с белорусской стороной разные подходы, претензии взаимные. Тем не менее мы сегодня открыли [для поставок] два предприятия по переработке мяса и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию», — заявил министр по итогам прошедших 22 мая переговоров с белорусским министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем.

Ткачев подчеркнул, что Россия ждет от Белоруссии усиления контроля за качеством импортируемой продукции. «Мы хотим, чтобы белорусская сторона усилила мониторинг, внутренний контроль — прежде всего за сырьем, готовой продукцией. Белорусы пообещали», — отметил он. Через некоторое время, максимум десять дней, страны намерены продолжить переговоры о возможности дальнейшего открытия поставок с предприятий Белоруссии, рассказал министр.

По данным Россельхознадзора (сообщение службы есть в распоряжении РБК), временные ограничения на ввоз в Россию говядины и мясной продукции сняты, в частности, с Пинского и Борисовского мясокомбинатов. Кроме того, отменяются временные ограничения на ввоз продукции «Калинковичского молочного комбината», с предприятия «Молочный гостинец», компаний «Березовский сыродельный комбинат», «Щучинский маслосырзавод» и других.

Хотя Россия и сняла часть ограничений, одновременно с этим под запрет попала продукция уже новых компаний. Так, с 24 мая вводятся временные ограничения на поставку продукции предприятий СООО «Мясопродукт», ООО «Розовый кит», ООО «Мясной двор «Тарасово», а также сохранены ранее введенные временные ограничения на ввоз в Россию продукции предприятий ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» и филиал «Серволюкс-Агро» (СЗАО «Серволюкс»). Кроме того, введен режим усиленного лабораторного контроля продукции с девяти предприятий, поставки с которых сейчас ведутся — ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Щучинский маслосырзавод», СООО «Данон Шклов», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» и других.

Как сообщал Россельхознадзор в пятницу, 19 мая, Россия ограничила поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий. Меры были вызваны «систематическим характером» случаев нарушения санитарных норм, отмечалось в сообщении ведомства. 

Теги
Белоруссия, Россельхознадзор, молоко
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