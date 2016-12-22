В министерствах рассказали об экономии на бумаге и командировках

Пять министерств рассказали о принятых мерах экономии бюджетных средств. Ведомства пытаются сократить расходы на печать документов и на командировки сотрудников

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Пять федеральных министерств ответили на запросы RNS о том, как они экономят бюджетные деньги, всего запросы были направлены в 16 ведомств. В Минэкономразвития и в Минюсте заявили, что для снижения расходов ведомство применяет электронный документооборот, что позволяет экономить на канцтоварах и бумаге. Также в Минэке сокращают как число командируемых работников, так и продолжительность командировок. В Министерстве юстиции командировки по возможности заменяют видеоконференциями. Расходы на командировки на 2017 год снизили также и в Министерстве сельского хозяйства.

Министерство культуры «отдельным категориям» чиновников запретило пользоваться VIP-залами аэропортов и летать бизнес-классом. В ведомстве рассказали, что для руководства и для структурных подразделений были установлены ограничения на расходы на командировки.

В Минфине среди мер экономии бюджета назвали переход на электронное визирование документов, а также оптимизацию расходов на обслуживание автомобилей.

Министерство финансов подготовило поправки в федеральный бюджет на 2017 год. Согласно документу, доходы составят 14,6 трлн руб. за счет роста цен на нефть (ранее ожидалось, что бюджет получит 13,5 трлн руб.). В связи с этим ведомство предложило увеличить расходную часть бюджета на 315 млрд руб. Общий объем расходов в таком случае составит 16,56 трлн руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Госдумой 19 апреля, говорил о том, что 2016 год прошел в режиме жесткой экономии.