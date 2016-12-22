Украина оплатила России судебные издержки по иску на $3 млрд

Минфин России подтвердил получение денег, которые Украина должна была выплатить по решению Высокого суда Лондона

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Власти Украины компенсировали России часть расходов, понесенных ей при подготовке иска о взыскании долга в размере $3 млрд, сообщает российский Минфин. Судебный процесс по иску Украина проиграла в Высоком суде Лондона в марте 2017 года, кроме того на нее была возложена обязанности возместить России судебные расходы.

В сообщении российского Минфина отмечается, что представляющая интересы России компания The Law Debenture Corporation получила от Украины платеж на сумму £1,16 млн.

«Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной», — говорится в сообщении Минфина.

19 сентября глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский в эфире телеканала «Россия 1» говорил, что Украина обязана выполнить свою обязанность по компенсации судебных расходов не позднее 20 сентября.

Что касается выплаты основного долга, а также причитающихся России процентов и пени (ежедневно сумма долга увеличивается на $673 тыс.), общим размером более $3,5 млрд, то их взыскание приостановлено до рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона. Слушание по этому делу должно состояться в январе 2018 года.

Россия приобрела еврооблигации Украины за счет средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Долг должен был быть погашен через два года, однако в декабре 2015 года​ новые власти Украины отказались возвращать как сам долг в $3 млрд, так и проценты по последнему купону в размере $75 млн. После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия инициировала судебное разбирательство в Лондоне.