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Рост выручки крупнейших компаний России замедлился в три раза
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Рост выручки крупнейших компаний России замедлился в три раза
Рейтинг РБК 500, 08:03
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Рост выручки крупнейших компаний России замедлился в три раза
Крупнейшие компании России в 2016 году нарастили свои доходы в три раза медленнее, чем годом ранее, показывает рейтинг РБК 500. «Сменяемость» его участников уменьшилась — это скорее «рейтинг застоя», чем «рейтинг перемен»
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

​Участники рейтинга крупнейших по выручке российских компаний РБК 500 в 2016 году увеличили свои доходы на 4,2%, хотя еще годом ранее темпы роста составили 13,6%.

Зеркало застоя: что нужно знать о новом рейтинге РБК 500
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Размер их совокупной выручки составил 66,3 трлн руб., свидетельствуют данные рейтинга.

Это чуть более 50% в общей выручке всех российских компаний, оценили аналитики АКРА, основываясь на национальных счетах Росстата за 2016 год. Удельный вес выручки РБК 500 в общей выручке российского бизнеса немного сократился — по итогам 2015 года он составлял 50,8%, следует из расчетов АКРА, что может указывать на «медленное снижение концентрации бизнеса».

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На первый взгляд парадоксально, но рост крупнейших компаний в кризисный 2015 год, когда ВВП сократился на 2,8%, был выше, чем в 2016-м, когда экономика восстанавливалась и просела всего на 0,2%. Это утверждение справедливо даже с поправкой на темпы роста цен: дефлятор ВВП (показатель, учитывающий цены на все включаемые в ВВП товары и услуги) в 2016 году составил 3,6%, после 8,2% годом ранее.

Наибольший объем выручки традиционно пришелся на нефтегазовый сектор (21,4 трлн руб., или 32,3% от выручки всех участников рейтинга), вторую строчку заняла финансовая отрасль (13%), металлы с горной добычей и торговля расположились на третьем и четвертом местах соответственно (9,6 и 8% от общей выручки). Впрочем, хотя роль нефтегазового сектора и остается ведущей, его доля уже не настолько высока — еще годом ранее выручка нефтегазовых компаний формировала 34,4% доходов всех участников рейтинга. Переменам поспособствовало укрепление рубля: из-за него рублевая цена нефти снизилась, а вслед за ней — и выручка экспортеров.

По числу компаний, представленных в рейтинге, первое место сохранил финансовый сектор (54 участника), а на второе выбилась торговля (53 участника), потеснив нефть и газ (50 участников). Это очередное свидетельство продолжающейся консолидации розничного сектора — крупные ретейлеры растут, отнимая долю у мелких торговых компаний (уровня микро- и малого бизнеса).

В целом рейтинг по итогам 2016 года можно назвать «рейтингом застоя». По расчетам АКРА для РБК, коэффициент корреляции Спирмена, который показывает, насколько поменялись отранжированные ряды, составил 88,7%, хотя годом ранее находился на уровне 71,2% (100% означало бы, что изменений не произошло вообще). Число новичков в рейтинге снизилось с 84 до 45, а первые шесть позиций во главе с «Газпромом» остались неизменными.

Число госкомпаний в рейтинге значительно ниже, чем количество частных предприятий (86 против 396). Зато они аккумулируют сопоставимую по объему выручку: у госкомпаний совокупный показатель составляет 28,5 трлн руб., у частных — 36,3 трлн руб. Таким образом, в среднем крупная российская госкомпания в 3,6 раза больше частной.

Автор: Антон Фейнберг.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Россия , рейтинг , выручка , компании , РБК 500
Рейтинг крупнейших компаний России по выручке
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