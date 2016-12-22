Рост российской экономики в мае ускорился почти вдвое

ВВП России в мае вырос на 3,1% по сравнению с маем предыдущего года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. По сравнению с апрелем рост ускорился почти вдвое

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Рост экономики в мае составил 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все основные отрасли экономики: обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство», — отмечает министерство.

В апреле ВВП России вырос на 1,7% — эта оценка «была пересмотрена вверх после уточнения Росстатом официальных статистических данных» (ранее Минэкономразвития в своем обзоре «Картина экономики» оценивало апрельский рост ВВП в 1,4%). Всего за январь—май Минэкономразвития оценивает рост ВВП в 1,3%, сообщило ведомство в среду.

В первом квартале 2017 года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% к первому кварталу прошлого года. Экономика выросла второй квартал подряд: в четвертом квартале прошлого года ВВП показал рост в 0,3%, а в течение двух лет до этого экономика сокращалась.

Минэкономразвития и в базовом, и в целевом прогнозе ожидает роста ВВП на 2% в 2017 году. Максим Орешкин говорил и о возможности роста в 3%. Для этого, по его словам, нужно обеспечить инвестиции на уровне 5 трлн руб. в год.