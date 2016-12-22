Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд

Дефицит бюджета США по итогам 2017 финансового года достиг $665,7 млрд, что является самым большим показателем за последние 4 года

Как сообщает агентство Bloomberg, дефицит бюджета США за год вырос на $80 млрд и достиг цифры в $665,7 млрд. Больший дефицит в последний раз был зафиксирован в 2013 г., а за всю историю США это шестой показатель.

Увеличение дефицита объясняется увеличением расходов за этот год на 3%. В Министерстве финансов объяснили это серьезными тратами на медицину и социальные расходы. Вдобавок много денег попросило федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в связи с ущербом, нанесенным в результате нескольких ураганов.

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин при этом указал, что нынешние показатели являются тревожным звонком для вашингтонской администрации. По его словам, исправить ситуацию можно благодаря налоговой реформе и более грамотной политике расходования бюджетных средств.

При этом в Министерстве финансов США ожидают роста дефицита бюджета до $1,5 трлн в связи с планами Администрации урезать налоги. Однако в Республиканской партии считают, что именно эта мера позволит ускорить экономический рост.