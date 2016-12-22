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Иван Ткачёв
Трамп предложит сбалансировать бюджет США за 10 лет

Дональд Трамп

Фото: Gerald Herbert / AP
Президент США Дональд Трамп направит в конгресс план, предполагающий балансировку федерального бюджета в течение 10 лет, сообщило агентство Bloomberg. За последние 10 лет бюджетный дефицит в среднем составлял $790 млрд

Проект федерального бюджета США на 2017/18 финансовый год (начнется 1 октября), подготовленный администрацией Дональда Трампа, включает намерение сбалансировать бюджет в течение десяти лет, рассказал Bloomberg неназванный американский чиновник. Бюджетный план будет внесен в конгресс во вторник, 23 мая.

Ликвидировать дефицит бюджета предлагается за счет глубокого сокращения расходов на различные социальные программы, такие как продовольственные карты для малоимущих (в 2016 году ими пользовалось 44,2 млн американцев), медицинское обеспечение для людей с ограниченными доходами Medicaid, пособия и льготы федеральным госслужащим.

В то же время Трамп решил не трогать дорогостоящие программы социального обеспечения пенсионеров, инвалидов и иждивенцев Social Security и медицинского страхования Medicare, пишет Bloomberg.

За последние десять финансовых лет дефицит федерального бюджета США составил в среднем $790 млрд. В текущем финансовом году дефицит составит $559 млрд, прогнозирует бюджетное управление конгресса.

В план также будут включены детали налоговой реформы, которую ранее анонсировали американские власти, обещая крупнейшие сокращения налогов с 1980-х годов. Налоговая реформа и задача сбалансировать бюджет совмещаются только в том случае, если сокращения налоговых ставок будут в значительной степени компенсированы ликвидацией многочисленных налоговых вычетов и льгот, отмечает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Бюджетный план строится на предположении, что годовой рост ВВП США достигнет 3% к 2021 году, но это очень оптимистично, учитывая, что бюджетное управление конгресса прогнозирует к тому времени только 1,9% роста.

По данным Associated Press, проект бюджета также будет содержать беспрецедентную для США норму о гарантированном предоставлении оплачиваемых декретных отпусков для родителей новорожденных. Федеральное правительство планирует обязать штаты гарантировать оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным в течение шести недель. Эта инициатива была включена в план по настоянию дочери Трампа Иванки. Закон США от 1993 года обеспечивает только возможность уйти в неоплачиваемый декретный отпуск после рождения ребенка на 12 недель — в течение этого времени работника не имеют права уволить. По данным Международной организации труда, США наряду с Папуа-Новой Гвинеей — единственные страны в мире, где не гарантируется оплата во время отпуска по уходу за новорожденным. 

Теги
бюджет США, Дональд Трамп
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