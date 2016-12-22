«Роснефтегаз» заплатил в бюджет дивиденды за первое полугодие

«Роснефтегаз», от которого в бюджет регулярно приходит меньше запланированного, выплатил государству дивиденды, полученные от «Роснефти» за первое полугодие. От «Роснефти» «Роснефтегазу» досталось 20,3 млрд руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефтегаз» перевел в федеральный бюджет дивиденды, полученные от «Роснефти» за первое полугодие 2017 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. «Они [«Роснефтегаз»] заплатили [промежуточные дивиденды] за полугодие», — сказал министр журналистам в среду (цитата по «Интерфаксу»). Источник в Минфине подтвердил РБК, что речь идет о дивидендах «Роснефтегаза» за первое полугодие.

В конце сентября акционеры «Роснефти» (крупнейший из них — государственный «Роснефтегаз», 50% плюс одна акция) утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие на общую сумму 40,6 млрд руб. На долю «Роснефтегаза» пришлось 20,3 млрд руб. Согласно поправкам в федеральный бюджет, принятым в среду Госдумой в первом чтении, если в 2017 году в бюджет от «Роснефтегаза» поступают дивиденды, до 20,4 млрд руб. из них можно направить на финансирование проектов самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117 (через целевые взносы в капиталы Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации и Государственной транспортной лизинговой компании).

В бюджете 2017 года заложены ассигнования на эти целевые взносы в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) и Государственную транспортную лизинговую компанию на сумму 20,374 млрд руб. На 1 октября расходы на эти цели не осуществлялись. Ранее РБК писал, что финансирование взносов на разработку самолетов и двигателей могло бы найтись, если «Роснефтегаз» направит на эти цели промежуточные дивиденды «Роснефти» за первое полугодие.

С представителем «Роснефтегаза» связаться не удалось, представитель Росимущества (агентство владеет 100% «Роснефтегаза») отказался от комментариев. Пресс-служба Минпромторга, курирующего программы ОАК и ОДК, ответила РБК, что Минпромторг «не является администратором доходов федерального бюджета, сформированных за счет перечислений дивидендов АО «Роснефтегаз». Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича не ответили на запрос РБК.

«Роснефтегаз» — единственная госкомпания, от которой чиновники так и не добились понятной и стабильной системы дивидендных выплат в пользу государства. По итогам 2014 и 2015 годов Минфин ждал от нее дивидендов исходя из общего норматива для выплат госкомпаний (сначала 25% от чистой прибыли, затем — 50%), но «Роснефтегаз» добивался для себя исключений в виде использования скорректированной прибыли как базы для выплат по нормативу. Затем Минфин решил, что «Роснефтегаз» как компания, предназначенная, чтобы просто держать пакеты акций «Роснефти» (50%) и «Газпрома» (11%), должна «ретранслировать» собранные от них дивиденды в полном объеме в казну, независимо от чистого финансового результата. По итогам 2016 года «Роснефтегаз» зафиксировал бухгалтерский чистый убыток и не платил дивиденды, но Минфин хотел, чтобы госхолдинг перевел в бюджет дивиденды, собранные от «Газпрома» и «Роснефти» по результатам их деятельности в 2016 году.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин, отвечая на критику относительно того, что дивиденды «Газпрома» и «Роснефти» оседают на счетах «Роснефтегаза», заявил, что из денег последнего финансируются некоторые вещи «тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание». Путин сказал, что именно из «Роснефтегаза» дополнительно финансируются проекты в сфере науки и образования, оттуда же будут направлены деньги на проекты, связанные с авиацией. Ранее «Роснефтегаз» подарил Российскому научному фонду 14,9 млрд руб. и вложил по решению Путина 60 млрд руб. в дальневосточную верфь «Звезда».