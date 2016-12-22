Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,74 57,40 EUR Нал. 68,00 67,46 USD Бирж. 57,44 +0,15 EUR Бирж. 67,79 +0,38 USD ЦБ. 57,27 -0,07 EUR ЦБ. 67,36 -0,10 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5413,82 -183,45 ММВБ 2094,40 +0,09% РТС 1147,79 +0,10% Brent 58,07 -0,07% DJIA 23162,96 +0,72% Nasdaq 6632,07 +0,13% FTSE 7542,87 +0,36%
«Роснефтегаз» заплатил в бюджет дивиденды за первое полугодие
Лента новостей
Януковичу продлили срок временного убежища в России 21:04, Политика Порошенко отказался встречаться с делегатами акции протеста в Киеве 20:56, Политика Октябрьские тезисы: что нужно знать о предвыборной программе Собчак 20:29, Политика Олег Дерипаска получит контроль в UC Rusal 20:26, Бизнес Кремль заявил об отсутствии согласования участия Собчак в выборах 20:23, Политика Особый подход: как сохранить существующих клиентов и получить новых 20:12, РБК и Промсвязьбанк Явлинский назвал Собчак «Прохоровым-2018» 20:07, Политика Собчак рассказала Путину и Навальному о намерении участвовать в выборах 20:04, Политика Суд арестовал руководителя производящего спецтехнику для полиции НПО 19:57, Общество МВД опровергло информацию о подготовке сокращений в центре «Э» 19:52, Общество В сети появился сайт sobchak2024 19:50, Политика «Меня всеми силами выталкивают в политику»: 15 фактов о Ксении Собчак 19:35, Политика Смена календаря: почему не стоит ждать новой рецессии в США 19:33, Мнение В Нигерии похитили четырех граждан Великобритании 19:18, Общество Дорогой мой автомобиль: какие трюки используют недобросовестные дилеры 19:13, Деньги Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике 19:11, Политика Полиция в Киеве применила против протестующих слезоточивый газ 19:10, Политика Суд постановил проверить «Укртатнафту» по делу о хищениях в Приватбанке 18:49, Бизнес Шишханов перестал быть акционером «М.Видео» 18:45, Бизнес Владелец «Настюши» передаст Промсвязьбанку проект ЖК «Царицыно» 18:38, Бизнес Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру в президенты России 18:37, Политика Минфин дал отрицательный отзыв на законопроект о «суверенном Рунете» 18:28, Технологии и медиа Президент Хорватии пригласила Путина посетить страну 18:22, Политика Аисты вывели из строя новейший истребитель израильских ВВС 18:22, Общество «Трансмашхолдинг» переедет в несостоявшуюся штаб-квартиру «Динамо» 18:21, Бизнес Навыки вместо профессий: как изменится российский рынок труда 18:20, Мнение Роскомнадзор заблокирует распространение копии «Матильды» пиратами 18:11, Общество Стрелок убил несколько человек в бизнес-парке в Мэриленде 18:09, Общество
«Роснефтегаз» заплатил в бюджет дивиденды за первое полугодие
Экономика, 21:14
0
«Роснефтегаз» заплатил в бюджет дивиденды за первое полугодие
«Роснефтегаз», от которого в бюджет регулярно приходит меньше запланированного, выплатил государству дивиденды, полученные от «Роснефти» за первое полугодие. От «Роснефти» «Роснефтегазу» досталось 20,3 млрд руб.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефтегаз» перевел в федеральный бюджет дивиденды, полученные от «Роснефти» за первое полугодие 2017 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. «Они [«Роснефтегаз»] заплатили [промежуточные дивиденды] за полугодие», — сказал министр журналистам в среду (цитата по «Интерфаксу»). Источник в Минфине подтвердил РБК, что речь идет о дивидендах «Роснефтегаза» за первое полугодие.

В конце сентября акционеры «Роснефти» (крупнейший из них — государственный «Роснефтегаз», 50% плюс одна акция) утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие на общую сумму 40,6 млрд руб. На долю «Роснефтегаза» пришлось 20,3 млрд руб. Согласно поправкам в федеральный бюджет, принятым в среду Госдумой в первом чтении, если в 2017 году в бюджет от «Роснефтегаза» поступают дивиденды, до 20,4 млрд руб. из них можно направить на финансирование проектов самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117 (через целевые взносы в капиталы Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации и Государственной транспортной лизинговой компании).

В бюджете 2017 года заложены ассигнования на эти целевые взносы в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) и Государственную транспортную лизинговую компанию на сумму 20,374 млрд руб. На 1 октября расходы на эти цели не осуществлялись. Ранее РБК писал, что финансирование взносов на разработку самолетов и двигателей могло бы найтись, если «Роснефтегаз» направит на эти цели промежуточные дивиденды «Роснефти» за первое полугодие.

С представителем «Роснефтегаза» связаться не удалось, представитель Росимущества (агентство владеет 100% «Роснефтегаза») отказался от комментариев. Пресс-служба Минпромторга, курирующего программы ОАК и ОДК, ответила РБК, что Минпромторг «не является администратором доходов федерального бюджета, сформированных за счет перечислений дивидендов АО «Роснефтегаз». Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича не ответили на запрос РБК.

«Роснефтегаз» — единственная госкомпания, от которой чиновники так и не добились понятной и стабильной системы дивидендных выплат в пользу государства. По итогам 2014 и 2015 годов Минфин ждал от нее дивидендов исходя из общего норматива для выплат госкомпаний (сначала 25% от чистой прибыли, затем — 50%), но «Роснефтегаз» добивался для себя исключений в виде использования скорректированной прибыли как базы для выплат по нормативу. Затем Минфин решил, что «Роснефтегаз» как компания, предназначенная, чтобы просто держать пакеты акций «Роснефти» (50%) и «Газпрома» (11%), должна «ретранслировать» собранные от них дивиденды в полном объеме в казну, независимо от чистого финансового результата. По итогам 2016 года «Роснефтегаз» зафиксировал бухгалтерский чистый убыток и не платил дивиденды, но Минфин хотел, чтобы госхолдинг перевел в бюджет дивиденды, собранные от «Газпрома» и «Роснефти» по результатам их деятельности в 2016 году.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин, отвечая на критику относительно того, что дивиденды «Газпрома» и «Роснефти» оседают на счетах «Роснефтегаза», заявил, что из денег последнего финансируются некоторые вещи «тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание». Путин сказал, что именно из «Роснефтегаза» дополнительно финансируются проекты в сфере науки и образования, оттуда же будут направлены деньги на проекты, связанные с авиацией. Ранее «Роснефтегаз» подарил Российскому научному фонду 14,9 млрд руб. и вложил по решению Путина 60 млрд руб. в дальневосточную верфь «Звезда».

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: «Роснефть» , федеральный бюджет , «Роснефтегаз»
Главное
Собчак рассказала Путину и Навальному о намерении участвовать в выборах Политика
Материалы по теме
Госаудитор назвал вопиющим отсутствие расчета дивидендов «Роснефтегаза» Экономика
Бюджет получит от «Роснефтегаза» в восемь раз меньше плана Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку