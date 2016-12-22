Живущих за рубежом более полугода россиян избавят от валютного контроля

Правительство внесло в Думу поправки в валютное законодательство. Валютными резидентами будут считаться абсолютно все граждане России, следует из них. Но тех, кто живет за рубежом более полугода, избавят от валютного контроля

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Правительство во вторник, 17 октября, внесло в Госдуму проект поправок в закон о валютном регулировании и валютном контроле, предложив устранить неоднозначности, регулярно возникающие при определении валютного резидентства российских граждан, постоянно или временно проживающих за границей.

В соответствии с поправками все граждане России без исключения будут считаться валютными резидентами. Сейчас это не так: россияне, постоянно или временно проживающие в другом государстве не менее одного года, признаются нерезидентами. При этом достаточно вернуться на родину хотя бы на один день, чтобы вновь стать валютным резидентом. После этого человек должен снова пробыть в иностранном государстве непрерывно больше 365 дней, чтобы избавиться от российского валютного резидентства.

На валютных резидентов по действующему законодательству распространяются ограничения по валютным операциям и требования по декларированию зарубежных счетов и отчетности по ним, за несоблюдение которых предусмотрены штрафы вплоть до 100% от суммы незаконной валютной операции.

183 дня за рубежом

Теперь, в соответствии с правительственными поправками, которые готовились больше года, валютное резидентство перестанет быть перманентным фактором риска для россиян, большую часть времени проживающих за рубежом. Требования закона к порядку открытия счетов в иностранных банках, проведения по этим счетам валютных операций и представления отчетов о движении средств по ним не будут применяться к россиянам, проживающим за границей в совокупности более 183 дней в течение календарного года — независимо от количества въездов на территорию России в году.

Срок пребывания граждан за рубежом (более 183 дней в течение календарного года), освобождающий их от требований валютного контроля, определен «с учетом анализа возникающих у разных категорий граждан реальных жизненных ситуаций (приезд в Российскую Федерацию в связи с отпуском, посещением родственников, отдых обучающихся за рубежом студентов во время каникул и др.)», отмечает правительство в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект разрешает валютные операции между российскими гражданами, более 183 дней в году проживающими за границей: этот пункт, в частности, узаконивает денежные переводы между членами одной семьи, уехавшей за рубеж.

Как следует из пояснительной записки, уточнение понятия «валютный резидент», в частности, поможет российским банкам, которые обязаны осуществлять валютные операции по поручению клиента–физлица оперативно — не позднее, чем через день после представления клиентом платежного документа. Банк должен определить статус физлица (резидент или нерезидент) и правильно применить валютное законодательство в течение не более двух дней, что при действующем законе затруднительно.

Сдавать паспорта больше не нужно

Законопроект можно только приветствовать, потому что он, наконец, устраняет неясности, из-за которых любой краткосрочный приезд на родину лишал живущего за рубежом россиянина нерезидентства, говорит РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Теперь российские граждане, проживающие свыше 183 дней в году за пределами России, выводятся из-под ограничений на валютные операции и необходимости уведомлять ФНС как орган валютного контроля об иностранных счетах и движении средств по ним — у таких людей не будет лишней мотивации «сдавать российские паспорта», ведь для них больше не будет понятия «незаконная валютная операция», подчеркивает Захаров.

Следующим шагом, призывает юрист, должна стать отмена штрафов за неразрешенные валютные операции — такие штрафы, составляющие от 75 до 100% суммы операции, нарушают право собственности, с ними России трудно надеяться на автоматический обмен налоговой информацией с западными государствами. Захаров напоминает о «казусе Кузнецова» — громкой истории россиянина, проживающего в Лондоне с 2014 года, которого ФНС минувшим летом оштрафовала на 31 млн руб. (75% от суммы валютной операции), поскольку признала его валютным резидентом.

Зарубежные яхты и виллы продавать будет проще

Законопроект предложено ввести в действие с 1 января 2018 года. Иными словами, россиянам, которые в 2017 году пробыли за границей более 183 дней, придется подчиняться действующему законодательству: в частности, отчитаться о движении средств по иностранным счетам до 1 июня 2018 года.

Кроме того, поправки расширяют перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств на иностранные счета российских граждан: теперь россиянам, владеющим автомобилями, яхтами и самолетами за рубежом, можно будет свободно получать на свой иностранный счет деньги от продажи такого транспортного средства нерезиденту. Разрешено будет зачислять на счет в иностранном банке и средства от продажи иностранцам недвижимости, но только если она зарегистрирована в юрисдикции, входящей в ОЭСР или ФАТФ (Financial Action Task Force, 35 стран и территорий. — РБК), и подписавшей многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией или имеющей с Россией двустороннее соглашение об автоматическом обмене. При этом счет, куда зачисляются деньги, должен быть открыт в банке, находящемся на территории этого иностранного государства.

В общем случае расчеты с нерезидентами должны обязательно производиться через уполномоченные банки, то есть банки, созданные в соответствии с законодательством России и имеющие право на основании лицензий ЦБ осуществлять операции с валютой, а исключения, когда можно зачислять деньги на иностранный счет без участия российских банков, специально прописаны.