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ВЭБ назвал срок перехода экономики России к устойчивому росту
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ВЭБ назвал срок перехода экономики России к устойчивому росту
Экономика, 14:13
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ВЭБ назвал срок перехода экономики России к устойчивому росту
По прогнозу экспертов Внешэкономбанка, восстановление российской экономики после кризиса завершится к концу 2018 года

Годовой прирост ВВП России уже в 2017 году мог бы превысить 2%, однако оживление в экономике пока носит слишком неустойчивый характер, отмечается в опубликованном Внешэкономбанком макроэкономическом прогнозе на 2018-2020 годы.

«После достаточно бурного роста в первом полугодии притормозила промышленность. Перестал увеличиваться потребительский спрос, замедлился рост экспорта. Мы предполагаем, что летняя стагнация будет преодолена, но из‐за слабости внутреннего спроса рост экономики в целом замедлится», — говорится в документе.

По мнению экспертов ВЭБа, прирост ВВП России в 2017 году составит 1,5%, что выше данного ими ранее прогноза (0,8%), но ниже официального правительственного прогноза.

О полноценном подъеме в экономике России, по данным ВЭБ, можно будет будет говорить после окончательного ее восстановления от последствий спада 2015-2016 годов, которое должно завершиться к концу 2018 года.

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Что же касается среднесрочных перспектив развития, то они, по мнению экспертов ВЭБ, зависят как от динамики мировых цен на нефть, так и от параметров макроэкономической политики и настроений бизнеса.

Базовый сценарий ВЭБ предусматривает стабилизацию нефтяных цен в 2018 году на уровне около $51 за баррель с последующим ростом до $55-57. При этом бюджет должен формироваться исходя из цены на нефть в $40 за баррель, что позволит сократить реальные расходы казны и восстановить размер Резервного фонда.

«Рост ВВП в базовом сценарии замедлится до 1,1% в 2018 году, а в 2019‐2020 годах ускорится до 1,8‐2,1% по мере активизации инвестиционного спроса и роста потребительских расходов населения», — отмечается в прогнозе.

При падении нефтяных цен до $44 в 2018 году и до $42 в 2019-2020 годах прирост ВВП в 2018 году составит лишь 0,9%, а в последующие годы 1,6-1,9%.

Умеренно‐оптимистичный сценарий ВЭБ предусматривает не только повышение нефтяных цен, но и активизацию стимулирующей политики государства, что позволит ускорить рост ВВП до 2,4‐3,3% в год.

В середине сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) выступило с прогнозом, согласно которому ВВП России увеличится на 1,8% в 2017 году и в среднем на 1,7% в 2017–​2020 годах.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ВЭБ
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