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Минфин предложил забрать у «Роснефтегаза» часть прибыли прошлых лет
Материалы по теме «Роснефтегаз» заявил о годовой прибыли почти в 600 млрд руб. СМИ узнали о согласии министерств изъять 100% дивидендов у «Роснефтегаза» Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Путин подарил Силуанову собрание сочинений Витте
16:53
Анна Могилевская, Иван Ткачёв, Людмила Подобедова
Минфин предложил забрать у «Роснефтегаза» часть прибыли прошлых лет
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Хотя «Роснефтегаз» получил убыток за 2016 год, он может поделиться с государством нераспределенной прибылью прошлых лет, заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин ждет от компании около 70 млрд руб., говорит источник РБК

Государственный холдинг «Роснефтегаз», владеющий контрольным пакетом в «Роснефти» и крупными долями в «Газпроме» и «Интер РАО», зафиксировал чистый убыток за 2016 год, подтвердил сегодня журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. По данным «Интерфакса», убыток составил 90,4 млрд руб. С этой точки зрения, компании не из чего платить годовые дивиденды, но Силуанов допустил, что «Роснефтегаз» может заплатить из накопленных прибылей прошлых лет.

«По «Роснефтегазу» мы договорились, что «Роснефтегаз» должен заплатить 50% от доходов, это было предложение Минфина, окончательное решение будет принято при подготовке директивы [правительства]», — сообщил министр. «У этой компании есть прибыль прошлых лет, она значительная и может быть источником для них [дивидендов]», — сказал Силуанов, не ответив на вопрос, сколько могут составить такие выплаты.

Минфин ждет дивидендов от «Роснефтегаза» по итогам 2016 года в размере около 70 млрд руб., говорит источник в ведомстве.

Сам «Роснефтегаз» на этой неделе сообщил, что в счет годовых дивидендов пошла сумма 692 млрд руб., которую холдинг получил в середине декабря от продажи доли в «Роснефти» и немедленно перечислил в бюджет. Но «Роснефтегаз» вычел этот платеж из своих доходов, следовало из его пресс-релиза от 16 мая, и пришел тем самым к бухгалтерскому чистому убытку. Это спорное решение, говорят аналитики. В бюджет 2016 года эти деньги пришли не как источник финансирования дефицита (как обычно это делается в случае приватизации госимущества), а как разовые дивиденды «Роснефтегаза» или платеж аналогичного формата. «Выплата дивидендов не должна попадать в отчет о прибылях и убытках, так как это распределение самой чистой прибыли», — говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

По итогам 2015 года у «Роснефтегаза» было свыше 500 млрд руб. нераспределенной прибыли, следует из отчетности компании за 2014 год (последняя опубликованная, перед тем как «Роснефтегаз» сменил статус на непубличное АО), данных о прибыли холдинга за 2015 год, которые ранее узнавал РБК, и выплаченных ​государству дивидендов за 2014 и 2015 годы.

По словам источника РБК, знакомого с обсуждением вопроса, предложение об использовании «Роснефтегазом» нераспределенной прибыли прошлых лет для выплаты итоговых дивидендов за 2016 год в правительство вносил Минфин. В правительстве обсудили это предложение и пришли к консенсусу, говорит собеседник РБК, но консолидированную позицию правительства он не раскрыл.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев (более 50% ее акций принадлежит «Роснефтегазу») от имени «Роснефтегаза» отказался комментировать заявление Силуанова о перспективе выплаты дивидендов из прибыли прошлых лет. Но указал, что, как ранее сообщали в компании, «Роснефтегаз» создавался, по сути, как своего рода инвестфонд, созданный указом президента, осуществляющий целевые инвестиции в особо важные стратегические проекты в топливно-энергетическом комплексе и государственные инфраструктурные проекты; изъятие из него средств в виде дивидендов противоречит этой функции компании.

Основной источник доходов «Роснефтегаза» — это дивиденды по принадлежащим ему акциям компаний («Роснефть», «Газпром», «Интер РАО», в сумме около 108 млрд руб. в прошлом году) плюс менее регулярные доходы от продажи этих акций (как в случае с «Роснефтью»). Дивидендная политика «Роснефтегаза» предполагает, что холдинг не может просто переводить государству дивиденды, получаемые от других компаний, — ему нужно «формировать фонд денежных средств», необходимый для выполнения инвестиционных проектов по решениям президента и правительства.

При участии Олега Макарова 

Теги
Минфин, Антон Силуанов, «Роснефтегаз»
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