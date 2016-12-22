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Счетная палата раскритиковала новый расчет страховых взносов для ИП
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Счетная палата раскритиковала новый расчет страховых взносов для ИП
Экономика, 15:29
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Счетная палата раскритиковала новый расчет страховых взносов для ИП
Счетная палата заявила, что законопроект, меняющий порядок расчета страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, нуждается в доработке. В текущем виде он «создает неравные условия» для налогоплательщиков, считают аудиторы
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У Счетной палаты возникли вопросы к предложенному правительством новому принципу определения нагрузки на индивидуальных предпринимателей по страховым взносам. Аудиторы считают, что новая формула расчета поставит в неравные условия обычных работников по сравнению с самозанятыми предпринимателями, следует из заключений Счетной палаты на проект соответствующего закона и проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) .

В конце сентября правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговой кодекс (НК), меняющие порядок определения нагрузки на индивидуальных предпринимателей по страховым взносам. В законопроекте предложено установить новый фиксированный размер взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП без наемных работников, уплачивающих взносы за себя. Эти платежи больше не будут зависеть от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и будут ежегодно индексироваться по решениям правительства.

Аудиторы указывают, что их, в частности, не устраивает предлагаемый механизм индексации взносов на ОМС. Согласно законопроекту фиксированный взнос на обязательное медстрахование для ИП предлагается установить в размере 5840 руб. в год (размер рассчитан исходя из средневзвешенного тарифа страховых взносов на ОМС неработающего населения с применением понижающего коэффициента 0,75). Индексацию этого взноса предлагается проводить тоже с привязкой к тарифу взносов на ОМС за неработающее население — по темпу роста этого тарифа. Этот подход — привязку размера взносов работающего населения к размерам взносов за неработающих — аудиторы не поддерживают.

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Также Счетная палата указывает на отсутствие единообразия в расчетах фиксированного размера взносов на медицинское и пенсионное страхование индивидуальных предпринимателей. Правительственный законопроект предлагает зафиксировать ставку пенсионных взносов в размере 26 545 руб., если доход ИП не превышает 300 тыс. руб. за год. Если доход превышает 300 тыс. руб., то пенсионные взносы составят 26 545 руб. плюс 1% доходов свыше 300 тыс. руб. Аудиторы указывают, что величина фиксированного страхового взноса в ПФР устанавливается без каких-либо обоснований. А размер взноса на ОМС вообще не зависит от годового дохода предпринимателя, что, по мнению Счетной палаты, «создает неравные условия внутри обязательного социального страхования».

Согласно законопроекту фиксированный размер взноса в ПФР должен обеспечивать предпринимателю формирование величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не меньше единицы. Такой порядок поставит самозанятых ИП в преимущественное положение по сравнению с наемными работниками, полагает Счетная палата, поскольку для наемных работников «получение такой же величины ИПК не гарантировано в случаях недостаточного размера заработной платы».

Также принятие закона создаст неравные условия для граждан, которые добровольно вступили в обязательное пенсионное страхование, считают эксперты. Добровольно вступить в ОПС могут россияне, живущие за пределами страны (уплачивать взносы за себя), физлица с целью уплаты взносов за других физлиц или для уплаты дополнительных взносов на накопительную пенсию. Добровольно вступившие в ОПС граждане уплачивают взносы на тех же основаниях, что и ИП без наемных работников, размеры взносов для них привязаны к МРОТ. Но для таких «добровольцев» изменения по взносам не предусмотрены, что создаст для них неравные условия, отмечают аудиторы.

Счетная палата в заключении на законопроект указала, что аудиторы готовы поддержать его в случае доработки ко второму чтению. При этом проекты бюджетов ФОМС и ПФР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов уже составлены с учетом новой формулы расчета взносов для ИП, то есть еще не принятых изменений.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: Счетная палата , индивидуальные предприниматели , социальные взносы , страховые взносы ...
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