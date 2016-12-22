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Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года
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Вчера, 22:08
Иван Ткачёв, Антон Фейнберг
Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года

Министерство финансов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Минфин раскрыл, сколько валюты планирует закупить за весь 2017 год. В рублевом эквиваленте это будет более 600 млрд руб., и они пополнят Резервный фонд

Минфин по итогам 2017 года закупит валюты на сумму, эквивалентную 616 млрд руб., следует из подготовленного ведомством проекта поправок в федеральный бюджет. В приложении «Источники финансирования дефицита федерального бюджета» (доступно на regulation.gov.ru) говорится, что пополнение «иных остатков средств федерального бюджета» в 2017 году ожидается на сумму 616,2 млрд руб. Такой строчки нет в соответствующем приложении из действующего закона о бюджете. Она появилась потому, что с февраля Минфин в рамках переходного бюджетного правила закупает иностранную валюту на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель.

Пресс-служба Минфина подтвердила РБК, что под изменением иных бюджетных остатков подразумевается накопление на отдельном счете к концу года валюты, приобретаемой Минфином в рамках текущих операций по покупке валюты.

Антон Силуанов

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что средства, приобретаемые в рамках этих операций, аккумулируются на валютном счете в ЦБ, а по итогам года на накопленную величину будет пополнен Резервный фонд. Расходование Резервного фонда на покрытие бюджетного дефицита в этом году планируется в размере 1,06 трлн руб., следует из предложенных поправок (почти столько же, сколько заложено в действующем законе), но де-факто использование резервов будет меньше — на 616 млрд руб. По состоянию на 1 мая в Резервном фонде в рублевом эквиваленте остается 931 млрд руб., он перестал пополняться нефтегазовыми доходами после обвала цен на нефть.

616 млрд руб. (или 56 млрд руб. в среднем за месяц) — вполне ожидаемый результат для закупок Минфина, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. С февраля Минфин закупил валюты примерно на $4 млрд, нарастить объемы закупок ему поможет ослабление рубля, считает аналитик. «Произойдет рост рублевой цены на нефть, будет больший объем выпадающих ненефтегазовых доходов, который позволит увеличить объемы интервенций», — отмечает он.

При подготовке поправок Минфин исходил из базового макропрогноза Министерства экономического развития, сообщил РБК представитель Минэкономразвития. Прогноз предполагает ослабление рубля до 64,2 руб. за доллар в среднем за год. Таким образом, можно считать, что Минфин закупит валюты ориентировочно на $9,6 млрд.

На курс рубля закупки валюты еще повлияют, хотя в прошлые месяцы влияния не было из-за сезонно сильного платежного баланса, добавляет Порывай: «Здесь есть какой-то локальный фактор, который в ближайшее время должен прекратить действовать. Соответственно, курс придет к своим равновесным значениям. Когда это произойдет, сказать сложно. Наиболее вероятно, что летом, когда будут выплаты по дивидендам». «Тогда эти $10 млрд будут очень чувствительны [для рубля]. Интервенции, если они будут, станут уже более заметны», — рассуждает аналитик.

Минфин закупает валюту с февраля, при этом объем закупок последовательно сокращался. В феврале ведомство провело интервенции на 113,1 млрд руб., в марте — на 70,5 млрд руб., в апреле — на 69,9 млрд руб. В мае Минфин закупит лишь 8,5 млрд руб. из-за того, что по итогам апреля фактически полученные нефтегазовые сверхдоходы оказались значительно меньше, чем рассчитывало ведомство. 

Теги
Минфин, валюта
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