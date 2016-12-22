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ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд руб.
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ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд руб.
Экономика, 16 окт, 23:17
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ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд руб.
Минфин, в прошлом месяце распечатавший ФНБ, потратит из него 656,7 млрд руб. на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда в этом году. Ранее финансирование дефицита Пенсионного фонда из ФНБ не предусматривалось
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Поправки в федеральный бюджет 2017 года, внесенные правительством в Госдуму в начале октября, предусматривают использование в общей сложности 656,7 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда в этом году, следует из заключения Счетной палаты на законопроект.

В прошлом месяце Минфин неожиданно потратил 164,2 млрд руб. из ФНБ в целях покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда, что произошло впервые в истории. С момента создания ФНБ в 2008 году его накопления ни разу не использовались на покрытие дефицита Пенсионного фонда, хотя такая функция ФНБ с самого начала предусматривалась Бюджетным кодексом.

Изначально бюджет Пенсионного фонда на 2017 год не предполагал использования средств ФНБ на покрытие дефицита ПФР (это следовало, например, из заключения той же Счетной палаты на проект бюджета ПФР 2017–2019 годов).

Но оказывается, Минфин в конце августа поручил Федеральному казначейству осуществить в сентябре–декабре 2017 года перечисление средств ФНБ в сумме 656,7 млрд руб. (ежемесячно по 164,2 млрд руб.) для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Всего использование ФНБ в 2017 году планируется на сумму 662,3 млрд руб. (из них 5,5 млрд руб. уже были использованы в апреле на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, которые вступили в эту программу до конца 2014 года).

У Минфина есть свободная ликвидность на счетах и никакой необходимости тратить ФНБ на покрытие дефицита ПФР прямо сейчас не было, объясняет РБК источник в Минфине. Это решение «техническое», а по существу оно ничего не меняет: Пенсионному фонду в любом случае нужен межбюджетный трансферт на 959 млрд руб. на обязательное пенсионное страхование в этом году — нет разницы, будет он профинансирован напрямую из федерального бюджета или частично из ФНБ, заявил источник.

Причина, почему Минфин решил использовать ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда, заключается в том, что по закону средства ФНБ не могут направляться на финансирование дефицита федерального бюджета. В июле в Бюджетный кодекс была внесена правка, разрешившая использовать средства ФНБ на покрытие не только дефицита Пенсионного фонда, но и дефицита федерального бюджета, однако она применяется к правоотношениям только начиная с бюджета на 2018 год. Из двух вариантов «перекладывания между карманами» — потратить 657 млрд руб. на трансферт ПФР из расходов федерального бюджета и затем покрыть возникший дефицит за счет ФНБ или же перечислить те же 657 млрд руб. из ФНБ в Пенсионный фонд и в таком случае уже не использовать ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета в конце года — был выбран второй, поскольку он не требует поправок в законодательство, объяснил РБК источник в Минфине.

Помимо использования ФНБ для сбалансированности ПФР, Минфин в этом году планирует потратить на финансирование дефицита федерального бюджета 1,045 трлн руб. Резервного фонда, который таким будет исчерпан и перестанет существовать. В 2018 году правительство намерено использовать 1,11 трлн руб. из ФНБ — в основном на финансирование дефицита федерального бюджета.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: ФНБ , дефицит , Пенсионный фонд
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