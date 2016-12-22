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Греф анонсировал «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну
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Греф анонсировал «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну
Экономика, 19:06
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Греф анонсировал «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что через 5-10 лет в мировой экономике произойдут значимые перемены благодаря внедрению и промышленному применению блокчейна
Герман Греф (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что в экономике через 5-10 лет произойдет «гигантский сдвиг» после начала промышленного применения блокчейна в бизнесе и управлении государством. Об этом он заявил журналистам на съемках викторины для школьников «Цифровая экономика. Поколение Z», передает ТАСС.

Руководитель российской кредитной организации отметил перспективность этой технологии для компаний, которые хотят сохранить позиции на меняющемся рынке, и заверил, что предпринимателям стоит начать экспериментировать с блокчейном.

По словам главы Сбербанка, нельзя предсказать, как именно изменится экономика и бизнес-модели. «Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется», — сказал он.

Глава банка подчеркнул, что технология блокчейн является «всеобъемлющей» и дает «гигантские возможности». Как сказал Греф, должно пройти не меньше пяти лет, прежде чем ее можно будет применять в промышленных моделях, но «более реалистичные цифры — от семи до 10 лет», заключил он.

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Деньги

В начале сентября Банк России назвал преждевременным допуск криптовалют к обращению и торгам в России. По данным ЦБ, сейчас большинство операций совершаются вне правового поля. Криптовалюты выпускаются анонимными субъектами, поэтому юридические и физические лица могут быть невольно вовлечены в отмывание денег и финансирование терроризма​, считают в регуляторе.

На Восточном экономическом форуме Греф заявил, что заявление Банка России является «жестом недоверия к фиатным деньгам». Он также отмечал, что лишь через 10 лет можно будет рассуждать об экономике блокчейна. «Это другой принцип построения всей экономики», — отмечал Греф.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Ракитина.
Теги: Герман Греф , блокчейн , Экономика
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