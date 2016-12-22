Высший хозсуд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6,5 млрд

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу российской компании «Газпром», добивающейся отмены решения о принудительном взыскании с нее штрафа за злоупотребление монопольным положением и пени на общую сумму почти 172 млрд гривен (примерно $6,5 млрд по текущему курсу), сообщает корреспондент «РИА Новости».
В начале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал «Газпром» на 86 млрд гривен, признав компанию виновной в том, что она на протяжении почти шести лет злоупотребляла своим монопольным положением на рынке транзита газа через территорию Украины и ущемлял интересы компании «Нафтогаз Украины».
На уплату штрафа «Газпрому» тогда дали два месяца, однако платить концерн отказался и обжаловал решение АМКУ в суде. Но добиться отмены штрафа «Газпрому» не удалось, и уже в октябре 2016 года АМКУ подал иск о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа.
Хозяйственный суд Киева не только удовлетворил этом иск, постановил взыскать с российской компании еще и пеню в размере самого штрафа. В феврале 2017 года Хозяйственный суд Киева отклонил апелляцию «Газпрома», после чего АМКУ объявил о начале процедуры исполнительного производства.
«Газпром» ранее неоднократно заявлял, что юристы компании изучают различные возможности по дальнейшей правовой защите ее прав и законных интересов на Украине. Принятое во вторник решение Высшего хозяйственного суда может быть обжаловано в Верховном суде Украины.
В декабре 2016 года глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждал, что решения украинских судов создают угрозу транзиту российского газа в Европу, так как принудительное взыскание с компании $6,5 млрд может быть реализовано в виде «отъема» газа, который прокачивается через территорию Украины европейским потребителям.