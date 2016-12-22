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Высший хозсуд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6,5 млрд
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Вчера, 13:04
Евгений Калюков
Высший хозсуд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6,5 млрд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
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Ранее оштрафовавший компанию Антимонопольный комитет Украины начал процедуру взыскания денег, однако «Газпром» еще может обжаловать это решение

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу российской компании «Газпром», добивающейся отмены решения о принудительном взыскании с нее штрафа за злоупотребление монопольным положением и пени на общую сумму почти 172 млрд гривен (примерно $6,5 млрд по текущему курсу), сообщает корреспондент «РИА Новости».

В начале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал «Газпром» на 86 млрд гривен, признав компанию виновной в том, что она на протяжении почти шести лет злоупотребляла своим монопольным положением на рынке транзита газа через территорию Украины и ущемлял интересы компании «Нафтогаз Украины».

На уплату штрафа «Газпрому» тогда дали два месяца, однако платить концерн отказался и обжаловал решение АМКУ в суде. Но добиться отмены штрафа «Газпрому» не удалось, и уже в октябре 2016 года АМКУ подал иск о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа.

Хозяйственный суд Киева не только удовлетворил этом иск, постановил взыскать с российской компании еще и пеню в размере самого штрафа. В феврале 2017 года Хозяйственный суд Киева отклонил апелляцию «Газпрома», после чего АМКУ объявил о начале процедуры исполнительного производства.

«Газпром» ранее неоднократно заявлял, что юристы компании изучают различные возможности по дальнейшей правовой защите ее прав и законных интересов на Украине. Принятое во вторник решение Высшего хозяйственного суда может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

В декабре 2016 года глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждал, что решения украинских судов создают угрозу транзиту российского газа в Европу, так как принудительное взыскание с компании $6,5 млрд может быть реализовано в виде «отъема» газа, который прокачивается через территорию Украины европейским потребителям. 

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