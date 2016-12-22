S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BB+

Кредитный рейтинг России, по оценке Standard & Poor's, остается на уровне BB+ при том же позитивном прогнозе. Для улучшения рейтинга S&P ждет от России повышения значения ВВП на душу населения

Фото: Олег Яковлев / РБК

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BB+». Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном на сайте агентства. Рейтинг остается на уровне «BB+», который по оценке S&P считается неинвестиционным (или «мусорным»).

Также S&P подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне B, и долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте на уровнях «BBB»- и «A-3».

​Прогнозы по рейтингам остаются «позитивными», это означает, что агентство может поднять рейтинги России, если восстановление экономики продолжит набирать силу, а ВВП на душу населения достигнет значений, сопоставимых со странами с аналогичным уровнем развития. Поспособствовать положительному рейтинговому движению также может улучшение финансовой стабильности и устойчивое укрепление кредитной активности банковской системы.

К пересмотру рейтинга на «стабильный» с «положительного» или негативному рейтинговому движению могут привести геополитические события, в результате которых иностранные правительства введут более жесткие санкции против России, замечают в агентстве.​

В то же время агентство пересмотрело оценку рисков перевода и конвертации валюты в России до BBB- с BB+, отметив тот факт, что среди прочего Россия не ограничивала доступ к иностранной валюте во время экономического кризиса. Оценка рисков перевода и конвертации валюты по методологии S&P отражает вероятность суверенного (государственного) ограничения доступа к иностранной валюте, необходимого тем или иным участникам рынка для обслуживания своего долга

«Рейтинговые агентства пока придерживаются консервативного подхода к оценке нашей экономики», — говорится в комментарии министра финансов Антона Силуанова по рейтингу S&P, поступившем в РБК. Тем не менее, по словам министра, иностранные инвесторы «охотно вкладываются в Россию, в наши ценные бумаги и валюту, несмотря на неивестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум».