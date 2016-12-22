Белоруссия получила от России кредит в $700 млн

Минфин Белоруссии объявил о получении выделенных Россией $700 млн. Ранее сообщалось, что средства предоставлены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений»

Власти Белоруссии объявили о получении выделенного Россией кредита размером в $700 млн.

«15 сентября 2017 года средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов», — говорится в сообщении Минфина Белоруссии.

Кредит предоставлен республике сроком на 10 лет. В подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжении отмечалось, что деньги выделяются «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» для погашения ранее выданных Россией кредитов.

На конец 2016 года, по данным платежного баланса Союзного государства по версии российского ЦБ, общая задолженность Белоруссии перед Россией составляла почти $6,4 млрд. В 2017 году Минск должен был вернуть с учетом процентов $741 млн, однако в январе—апреле было погашено только $120 млн.

В августе 2017 года Москва погасила последний долг, доставшийся ей от СССР, выплатив Боснии и Герцеговине $125 млн.