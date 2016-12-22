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Рост российской промышленности замедлился после окончания холодов
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Рост российской промышленности замедлился после окончания холодов
Экономика, 15 авг, 19:30
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Рост российской промышленности замедлился после окончания холодов
Промышленное производство в июле замедлилось до 1,1% в годовом выражении после скачка в мае-июне, который аналитики объясняли холодной погодой. По сравнению с июнем промышленность и вовсе упала
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Рост промышленного производства в июле составил 1,1% по сравнению с июлем прошлого года, сообщил во вторник Росстат. За январь—июль промышленность выросла на 1,9%.

Рост производства замедлился после всплеска в мае-июне, когда этот показатель вырос на 5,6 и 3,5% соответственно. По сравнению с июнем промышленность и вовсе упала на 2,5% (с исключением сезонного и календарного факторов — на 1,1%), следует из данных Росстата. Это предварительная оценка, в дальнейшем ведомство может пересмотреть ее.

Показатели мая-июня разогнали квартальный рост промышленности до рекордных значений как минимум с начала 2016 года (плюс 2% год к году). Температура воздуха в мае была на 2,2°C ниже, чем в мае предыдущего года, в июне — на 1,6°C ниже, чем годом ранее. Именно холодная погода, среди прочего, помогала промышленности, обеспечивая рост производства электроэнергии, а также добычи природного газа и угля, писало Минэкономразвития. Всплеск в промышленности наряду с оживлением розничной и оптовой торговли обеспечил рост экономики на 2,5% во втором квартале, в полтора раза превысивший ожидания аналитиков.

Динамика промышленного производства у Росстата «отличается излишней волатильностью», указывает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Галимов. «Принципиальные выводы из скачков делать преждевременно», — уверен он, «фундаментальных изменений» не стоит ни за резким ростом в мае-июне, ни за нынешним падением (в месячном выражении).

В июле динамика в обрабатывающих производствах составила -5,5% по сравнению с июнем, водоснабжение и водоотведение сократились на 3,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 1%, а добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,6%. При этом снизилось производство естественного газа (на 0,6%), зато положительную динамику показало производство угля (плюс 3,6% к июню) и нефти (плюс 3,8%).

«Замедление темпов роста определяется снижением отгрузки продукции обрабатывающих производств на 0,8% [по сравнению с июлем прошлого года]. В настоящее время еще не представлена полная информация по подразделам промышленного производства. Если судить по информации о выпусках по отдельным продуктам, то картина динамики выпусков достаточно разнообразна, и говорить об изменении тенденции в производстве преждевременно», — сказал РБК представитель Минэкономразвития. Министерство прогнозирует рост промышленности на 2% в 2017 году. Весомый вклад в падение обработки внесло сокращение производства автобусов (на 39% год к году), указал в своем обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Планы правительства по закупке школьных автобусов были одним из факторов, разогнавших промышленность в мае, писали аналитики «ВТБ Капитала».

​По оценкам ЦМАКП, «в целом тенденция [в промышленности] не поменялась, идет очень-очень слабый рост», говорит Галимов. В августе, прогнозирует он, промышленность, скорее всего, вырастет по сравнению с июлем и тем самым компенсирует нынешний спад в месячном выражении. Объясняются такие колебания методологией, подчеркивает Галимов (с 2017 года Росстат перешел на новую систему ОКВЭД2).

Промышленное производство в июле выглядит «довольно депрессивным», написал Полевой. Его замедление могло бы стать дополнительным фактором в пользу смягчения политики Центробанка, однако оно должно быть более глубоким, указывает аналитик.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Росстат , промышленное производство
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