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Не отпугнуть избирателей: что Путин сказал народу об экономике
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Не отпугнуть избирателей: что Путин сказал народу об экономике
Экономика, 21:46
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Не отпугнуть избирателей: что Путин сказал народу об экономике
Президент Владимир Путин на «Прямой линии» обошелся без громких экономических заявлений. Эта тема ему неинтересна, так как общество на экономические проблемы не реагирует, полагает эксперт
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии затронул много экономических вопросов, однако конкретных тезисов президентской программы или решений по наболевшим вопросам зрители не услышали.

ВВП и санкции

Рецессия в экономике преодолена, повторил президент. На это, по его словам, указывают три показателя: растущий третий квартал подряд ВВП, рекордно низкая инфляция (4,1% по итогам мая) и рост инвестиций в основной капитал на 2,3% за первый квартал. При этом Путин допустил оговорку, значительно «завысив» темпы восстановления экономики. По его словам, ВВП России в четвертом квартале прошлого года вырос на 3%, а в первом квартале нынешнего — на 5%, в то время как на самом деле ВВП увеличился на 0,3 и 0,5%, соответственно. Глава государства традиционно отчитался о росте инвестиций и производства, низкой инфляции и росте резервов. Все это, «безусловно, не может нас не настраивать на положительный лад, и это не может не отражаться и отражается на некоторых вопросах социальной сферы», констатировал он.

Повторил Путин и тезис о вреде от санкций, который распространяется не только на Россию, но и на тех, кто вводит ограничения. С другой стороны, по мнению Путина, Россия де-факто всегда жила под санкциями с тех пор, как «начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко». В то же время президент отметил плюсы от антироссийских санкций. По его словам, они заключаются в том, что «мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газодолларами». Однако если западные страны начнут снимать санкции, Россия готова делать это в ответ, чтобы избежать проблем в рамках ВТО, заверил Путин.

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 13 фото
Фотогалерея

Бюджетники, пенсионеры и бизнес

На прямую линию пришло множество вопросов и жалоб о низких зарплатах, поделились с Путиным ведущие. Они сообщили президенту, что медсестры, написавшие на прямую линию, получают 10 тыс. руб., пожарные — 8 тыс. руб., а почтальоны — 3,6 тыс. руб. В этих данных президент и вовсе усомнился: «Насчет 3,6 тыс. надо проверить, откуда берутся такие цифры, безусловно. Потому что у нас есть минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, а он выше, чем 3,6 тыс.». Зарплаты более-менее растут у тех категорий бюджетников, которые попали в майские указы, с другими — «сложнее, им не индексировали, несмотря на то что цены подросли, инфляция была значительная». Это несправедливо, признал президент, но со следующего года их зарплаты тоже проиндексируют, напомнил он.

По словам Путина, все перечисленные примеры (педагоги детских садов, медсестры, пожарные, почтальоны) не относятся к категориям из майских указов. Однако медсестры относятся к категории среднего медперсонала и подпали под майские указы. Согласно указу, подписанному Путиным в мае 2012 года, зарплата в этой категории к 2018 году должна быть не меньше средней по региону. В первом квартале 2017 года средняя по стране зарплата среднего медперсонала составила 27,9 тыс. руб., а среднемесячный доход от трудовой деятельности (именно он берется за основу сравнения в майских указах) — 32,6 тыс. руб., следует из данных Росстата.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ничего не прояснил президент и в вопросе с пенсионным возрастом. На вопрос, повысят ли его, Путин привел мнение «некоторых экспертов», которые настаивают на таком шаге. Повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 у мужчин предлагает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, работающий над экономической программой для президента, — такой шаг, по оценке экспертов, приведет к реальному росту пенсий на 30% к 2024 году. Но решение пока не принято, а «относиться [к повышению пенсионного возраста] нужно очень аккуратно», сказал глава государства.

Хотя формально ставки по кредитам находятся на уровне 11–12%, после «дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов, на какие-то ограничения» фактическая ставка может составить почти 19%, пожаловался президенту предприниматель Александр Кычаков из Новосибирска. ЦБ продолжит снижать ставку, выразил надежду Путин, но регулятор вынужден осторожничать из-за зависимости экономики от нефти и газа. Впрочем, банковская система могла бы действовать «более агрессивно», следовало из слов Путина, ведь прибыль банков растет.

Арктика, блокчейн и реновация

Региональные власти не смогут финансово потянуть программу реновации, сказал Путин в ответ на предложение председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской распространить программу реновации на всю страну. Он напомнил, что Москва оплачивает программу из своего бюджета и тратит на нее 100 млрд руб. в год. Федеральным властям стоит подумать над этим вопросом, считает президент, но не раньше решения проблемы с расселением аварийного жилья.

Говоря о главных задачах по развитию экономики, президент уже второй раз за месяц обратился к «цифровой экономике». Без нее и дальнейшего перехода к новому технологическому укладу у России нет будущего, заявил Путин.
Вторым важнейшим аспектом для страны, по его словам, является развитие Арктического региона. Согласно оценкам специалистов, к 2050 году «примерно 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике», отметил Путин. В связи с этим, заключил он, России необходимо развивать хозяйственную деятельность в Арктике, а также обеспечить свой суверенитет над этой территорией.

Путин экономикой не интересуется, считает руководитель экономических программ московского центра «Карнеги» Андрей Мовчан: «Он видит, что общество не реагирует на ухудшающуюся экономику отрицательно — значит, ему это неинтересно». До выборов Путин не будет делать важных экономических заявлений, так как «что бы он ни сказал, он может отпугнуть тех или иных избирателей», продолжает эксперт. Дальнейшие действия властей будут зависеть от цен на нефть, «новой экономики» не появится даже с учетом подготовки масштабных экономических стратегий, полагает Мовчан.

Авторы: Екатерина Копалкина, При участии Антона Фейнберга
Теги: Владимир Путин , российская экономика , «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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