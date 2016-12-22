Путин ответил на заявление о своем «заболевании» цифровой экономикой
Экономика, 17:04
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Путин ответил на заявление о своем «заболевании» цифровой экономикой
Во время прямой линии Путин заявил, что «не болен цифровой экономикой», о чем сообщил недавно вице-премьер Игорь Шувалов, однако без нее у России нет будущего. Президент добавил, что для развития этого направления у страны есть все предпосылки
Трансляция программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»
Президент Владимир Путин не болен цифровой экономикой, но у России без развития этой отрасли нет будущего, об этом глава государства заявил во время прямой линии в ответ на соответствующий вопрос ведущего.
«Я здоров», — сказал Путин.
«Но что касается цифровой экономики, то без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу. А без этого перехода у российской экономики, а значит, у страны нет будущего», — уточнил он.
В начале июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что Путин «полностью заболел» цифровой экономикой.
Президент подчеркнул, что развитие цифровой экономики — задача номер один, которую нужно решать. «Главное, что у нас для этого есть все предпосылки — у нас очень хорошая до сих пор, слава богу, математическая школа, программирование развивается очень активно — надо только обеспечить рынок для наших программистов и много хороших технологических заделов», — пояснил Путин.
«Мы сможем это сделать», — заключил глава государства.
«Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — отметил вице-премьер, добавив, что высокие технологии и их развитие обсуждаются и в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС). Как рассказал Шувалов, к подобным обсуждениям президент постоянно готовится и общается со специалистами в этой сфере.
Традиционная ежегодная прямая линия с президентом России прошла 15 июня в Гостином Дворе в Москве. Владимир Путин ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства готовился к мероприятию в течение двух суток «беспрерывно».