Путин ответил на заявление о своем «заболевании» цифровой экономикой

Во время прямой линии Путин заявил, что «не болен цифровой экономикой», о чем сообщил недавно вице-премьер Игорь Шувалов, однако без нее у России нет будущего. Президент добавил, что для развития этого направления у страны есть все предпосылки

Трансляция программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Президент Владимир Путин не болен цифровой экономикой, но у России без развития этой отрасли нет будущего, об этом глава государства заявил во время прямой линии в ответ на соответствующий вопрос ведущего.



«Я здоров», — сказал Путин.



«Но что касается цифровой экономики, то без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу. А без этого перехода у российской экономики, а значит, у страны нет будущего», — уточнил он.

В начале июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что Путин «полностью заболел» цифровой экономикой.





Президент подчеркнул, что развитие цифровой экономики — задача номер один, которую нужно решать. «Главное, что у нас для этого есть все предпосылки — у нас очень хорошая до сих пор, слава богу, математическая школа, программирование развивается очень активно — надо только обеспечить рынок для наших программистов и много хороших технологических заделов», — пояснил Путин.«Мы сможем это сделать», — заключил глава государства.