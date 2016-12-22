Минэкономразвития допустило падение инфляции в 2017 году ниже 3%

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Согласно прогнозу ведомства, при сохранении текущего обменного курса рубля инфляция по итогам года может опуститься до 2,9%, что станет новым абсолютным минимумом в постсоветской России

К середине мая годовая инфляция в России опустилась до запланированного законом о федеральном бюджете уровня в 4%, следует из сообщения Минэкономразвития. В ведомстве пояснили, что потенциал снижения на этом не исчерпан.

«При сохранении обменного курса рубля на текущем уровне до конца года инфляция в декабре 2017 года может снизиться до 2,9% год к году», — отмечается в сообщении МЭР.

Однако в ведомстве полагают, что ускоренное снижение инфляции может быть остановлено снижением ключевой ставки Банка России. В этом случае курс рубля выйдет на более «слабую траекторию», что вернет инфляцию на близкий к целевому уровень.

«При ослаблении рубля, в соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития России, инфляция в конце года ожидается на уровне 3,8% год к году», — говорится в сообщении МЭР.

В середине апреля 2017 года глава МЭР Максим Орешкин на заседании правительства заявил, что темпы инфляции к концу года могут опуститься ниже 3%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что снижение уровня инфляции до 2% в год (по примеру большинства развитых стран) может создать новые трудности для «формирующейся экономики» России.

«Если общий индекс цен составляет 2%, в некоторых секторах цены все равно растут быстрее, а в остальных даже может наблюдаться дефляция. Массовая дефляция вредна: она снижает стимулы для инвестирования, и чтобы ее избежать в широком спектре секторов, уровень инфляции должен составлять около 4%», — пояснила Набиуллина в интервью журналу Forbes.

По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4%, что стало абсолютным минимумом за всю новейшую историю России.